Un oligarque de Genève s’invite dans la présidentielle

Un chef de guerre redevenu homme d’affaires

Dniepropetrovsk, mai 2014. Retranché dans le fief qu’il gouverne, Igor Kolomoisky entrouvre les portes de son empire. Et il est immense. Car cet ingénieur nommé deux mois auparavant gouverneur de la région, domine le poumon économique du pays. Après Kiev, Kharkiv et Odessa, Dniepropetrovsk est la quatrième ville d’Ukraine. Et l’oligarque pèse sur les principaux secteurs de la région, et même de l’ensemble du pays. Via son Privat Group, il contrôle en 2014 des sites métallurgiques, des sociétés actives dans le gaz ou le pétrole, la principale compagnie aérienne, le club de football local (FK Dnipro) et, surtout, l’omniprésente PrivatBank. Depuis son bureau de gouverneur, il défie alors Vladimir Poutine et déclare offrir 5000 dollars pour la saisie d’une kalachnikov et 100 000 dollars pour la capture d’un agent russe. C’est un chef de guerre. Entouré de gardes du corps, il est à l’époque occupé à lever une armée de 423 volontaires. Comme d’autres magnats, Igor Kolomoisky s’est enrichi en profitant de la privatisation de pans entiers de l’économie après l’indépendance de l’Ukraine, en 1991. Il était réputé très dur en affaires, n’hésitant pas à envoyer des gros bras pour défendre ses usines dans le cadre de litiges avec d’autres oligarques. Ces dernières années, il s’est occupé à colmater les brèches de son empire. Il a alors abandonné son club de football, autrefois l’un des plus prestigieux du pays, qui a été rétrogradé faute de moyens financiers en troisième division. Plus récemment, l’homme d’affaires a défrayé la chronique en caressant un projet d’immense station de sports d’hiver dans les Carpates ukrainiennes.