Un nouvel essaim fait le «buzzz» au centre-ville

Elles assurent depuis quelques jours l’actualité essaimeuse du centre-ville, passant de Plainpalais à la Jonction sans prévenir. C’est la campagne qui s’invite en ville et donne, forcément, comme à chaque fois, du travail aux pompiers.

Le week-end dernier, les sapeurs apiculteurs grimpaient à l’échelle au sommet d’un robinier pour y récupérer un essaim de bon poids venu d’on ne sait où se poser là, sur les hauts de la rue des Sources.

Mardi, en fin d’après-midi, nouvel appel à la centrale 118. Des passants ont vu une tache noire bourdonnante s’accrocher à la pierre de taille d’un immeuble faisant l’angle entre la rue des Maraîchers et la rue de Baillive. Au jugé, 30 000 abeilles, une jolie grappe étalée comme un éclat de peinture noire à deux mètres du trottoir.

Périmètre de sécurité

Le fourgon à tout faire du SIS, flambant neuf, se rend sur place. Deux hommes en sortent, s’équipent, sollicitent la voirie pour marquer avec des vaubans un nécessaire périmètre de sécurité, car les abeilles aux habitudes urbaines sont drôlement agitées.

Les porteurs de vareuses les calment à coups de vaporisateur. L’essaim s’assagit et se compacte, avant de se laisser négocier à la balayette, du bas en haut. La ruche embarquée récupère le gros des ouvrières. On pense aux récalcitrantes en accrochant la même caisse jaune au poteau de circulation planté juste à côté et on attend la nuit pour ramener la colonie complète en caserne. Préservation d’essaim assez inédite, les pompiers restent sur place durant une heure et demie.

Miel de béton

A 20 h, le trottoir de Baillive est rendu aux piétons. L’un d’eux, incollable sur la vie du quartier, signale que des ruches ont été installées sur un toit voisin de l’adresse d’atterrissage. La reine et son escorte n’ont visiblement pas mis longtemps avant de se poser.

À la Jonction comme ailleurs dans la ville, on extrait du miel de béton. La vie des abeilles se raconte aujourd’hui à même la rue. Sans piquer personne, pour autant que l’on respecte la distance de sécurité. Sous le ciel orageux de mardi soir, mieux valait en effet ne pas trop s’approcher de la grappe bourdonnante. (TDG)