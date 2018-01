Un nouvel écusson pour la police genevoise

Cette fois, c'est officiel: la gendarmerie genevoise est «morte», vive la police cantonale genevoise! Si l'enterrement de cette institution historique a été formalisée en mars 2015 avec la votation de la Loi sur la police (Lpol) – une réforme qui, rappelons-le, avait suscité de vives polémiques –, c'est ce jeudi 1er février qu'elle prendra effet visuellement avec un nouvel écusson qui fera son apparition sur les uniformes de nos pandores. L'ancien badge en forme d'éventail affichant une carte du canton, une image du jet d'eau et les termes «Gendarmerie Genève» fera place à un emblème rond frappé d'un aigle et des couleurs du canton mais surtout des mots «Police cantonale Genève - Protéger et servir».

«Ce nouveau blason ira sur le bras gauche de l'uniforme, précise le porte-parole de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt. Sur le droit, le policier portera l'emblème du service auquel il appartient, tel que défini dans la nouvelle LPol entrée en vigueur en mai 2016, à savoir: police secours, police de proximité, police routière, police internationale, police judiciaire ou direction des opérations», détaille-t-il.

Un nouveau visuel accueilli plutôt fraîchement par le principal syndicat de police genevoise. «C’est peut-être un détail pour vous, mais c’est 204 ans d’histoire qui disparaissent définitivement», publie l'UPCP sur sa page Facebook, assorti d'un émoticône triste. Et de rappeler au passage que l'institution, créée en 1814, avait déjà vu son logo «gendarmerie» disparaître des véhicules de services en 2000, avant d'être définitivement condamnée par la nouvelle loi. Maigre «cadeau» de consolation selon l'UPCP: le premier grade de cette nouvelle organisation qui reste «Gendarme» et le symbole de la grenade qui est conservé «sur les patelettes (avec le mot Police dessous...).»

(TDG)