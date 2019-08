Un nid douillet pour mieux endurer la maladie de son enfant

«J’ai l’impression que c’était hier. C’est fou comme je n’ai pas vu le temps passer. Il faut dire qu’ici, je n’ai jamais eu vraiment l’impression travailler», déclare Anita Huber, responsable des Maisons des parents McDonald de Genève, dont la première a été inaugurée il y a vingt-cinq ans, au 35, avenue de la Roseraie, voisine des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Grâce à la Fondation en faveur des enfants Ronald McDonald, ces maisons offrent aux familles un endroit à l’écart du quotidien hospitalier stressant et bouleversant, tout en leur permettant de rester à proximité de leurs enfants hospitalisés. Elles représentent bien plus qu’un simple toit! «Nos hôtes peuvent vivre leur quotidien loin de chez eux, souligne Anita Huber. Ils peuvent cuisiner, faire la lessive, passer des moments ensemble et se détendre comme chez eux.»

Véritable âme de ces maisons depuis toujours, elle en a fait des nids douillets, à son image, et a soutenu bien des familles et leurs petits protégés, Souvenirs joyeux, d’autres nettement plus tristes, à la clé. «Il y a quelques années, un adolescent a chuté d’une mezzanine d’un chalet français en construction. Gravement blessé, il a été hospitalisé aux HUG et sa famille a été hébergée chez nous, raconte la responsable des maisons genevoises. Un jour, une jeune fille qui avait rencontré le jeune blessé sur les pistes de ski a frappé à notre porte, avant de s’installer à son tour dans cette maison. Elle a tenu la main à son ami durant ses deux semaines de coma. Cinq ans plus tard, ils sont revenus à la maison avec le père du jeune accidenté. Celui-ci voulait voir de ses propres yeux ce bout d’histoire qui lui manquait.»

Espoir et découragement

Une «happy end» qui contraste avec des histoires tragiques. Anita a été particulièrement touchée par le destin d’une famille du Kosovo qu’elle a accompagnée durant trois ans: «Leur fille aînée était atteinte du cancer et ils ont passé beaucoup de temps à Genève. En raison de problèmes de visa, ils ne pouvaient que rarement rentrer chez eux voir leur cadette, confiée à la grand-mère. Après beaucoup de lutte, d’espoir, de découragement et de séparation, le cancer a emporté la jeune malade (15 ans). Cela a été un moment très douloureux. Nous sommes devenus proches, j’ai partagé les souffrances de cette famille.

Magnifique projet que de permettre à des gens frappés par un malheur de pouvoir prendre un peu de distance avec le milieu hospitalier. Curieux toutefois d’associer l’image de la malbouffe à celle de la santé. Et encore plus à une époque où les plats végétariens garnissent toujours plus d’assiettes… Le géant américain du hamburger n’a guère besoin de publicité, en revanche sa fondation lui permet de soigner son image. Le bénévolat est d’ailleurs une tradition bien ancrée dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis aussi. L’histoire de la Maison des parents McDonald a ainsi commencé dans les années 70 à Philadelphie, en Pennsylvanie. La Fondation en faveur des enfants Ronald McDonald en Suisse a, elle, été créée en 1992 dans le cadre des Ronald McDonald House Charities (lire ci-dessous).

Plus de 350 maisons

Depuis lors, les maisons se sont multipliées comme des petits pains. On en compte plus de 350 aujourd’hui dans le monde, dont sept en Suisse, la première ayant été ouverte en 1994, à Genève. Le succès de cette initiative est tel qu’une seconde maison a été inaugurée dans cette ville en 2011, à quelques pas de son aînée.

«Nous disposons de quatre chambres dans la première demeure, six dans l’autre. Leur taux d’occupation moyen s’élève à 70%», note Anita Huber. Quelque 2677 familles, dont 13% en provenance de l’étranger, y ont séjourné en vingt-cinq ans, certaines à plusieurs reprises: on enregistre ainsi 4500 inscriptions de séjours (plus de 17 000 familles à l’échelon suisse, représentant plus de 142 000 nuitées). «Les familles peuvent y rester sept jours alors qu’aux débuts de cette prestation, les hôtes y restaient jusqu’à douze ou treize jours en moyenne, les hospitalisations étant plus longues à l’époque, ajoute la responsable des lieux. On demande 20 francs par nuit aux parents. Important pour la dignité de ces personnes qui respectent aussi mieux nos maisons.»