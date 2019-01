Un modèle complet de destitution est déposé

Les modèles de destitution des autorités fleurissent depuis le début de la semaine passée. Après les projets d’initiatives populaires du socialiste Roger Deneys et les projets de loi du MCG Daniel Sormanni, c’est au député d’Ensemble à Gauche Pierre Bayenet de dégainer sa solution. Elle a la forme d’un projet de loi constitutionnelle et sera à l’ordre du jour de la séance de février du Grand Conseil.

Cette fois, c’est au Tessin que cet avocat de formation est allé chercher son inspiration. «Le Tessin est le seul canton qui prévoit dans sa législation un double mécanisme, l’un pour une destitution individuelle, l’autre pour l’ensemble du collège gouvernemental, explique Pierre Bayenet. Il me semble pertinent que Genève se dote d’outils similaires.»

Selon le député, il est juste que ce soit le peuple qui se prononce en cas de procédure de révocation du Conseil d’État in corpore. Il propose donc une votation populaire lorsque 4% des citoyens (environ 10 000 signatures) en font la demande par le biais d’une initiative populaire.

Afin d’éviter des situations absurdes, l’initiative ne pourrait pas être lancée moins d’une année après l’élection du Conseil d’État, ni moins d’une année avant la fin de son mandat. Si les Genevois approuvent la destitution, une nouvelle élection doit se tenir dans un délai de vingt semaines.

En revanche, il estime inadéquat, et dangereux, d’user du même mécanisme dans le cas d’un conseiller d’État: «Il serait illogique que le peuple puisse destituer un seul magistrat par 51% des voix, alors que ce même magistrat aurait été élu avec seulement 35% des voix» (ndlr: la majorité relative suffit au second tour de l’élection de l’Éxécutif cantonal). Pierre Bayenet craint que peu de conseillers d’État actuels évitent alors la destitution. Quant à imposer au peuple une majorité qualifiée, ce serait «antidémocratique».

Le projet prévoit par conséquent que le Grand Conseil rendra la décision. Il le ferait à la demande de 30 députés par le biais d’un projet de loi. Le député a placé le niveau de l’acceptation à trois quarts des voix exprimées. «J’ai placé la barre assez haut car cela doit être tout à fait exceptionnel, ajoute l’élu. Et cela protège également les formations minoritaires.»

Pierre Bayenet a choisi de ne pas fixer dans son projet les motifs pouvant entraîner un processus de destitution. «C’est une erreur de le faire car cela ouvre obligatoirement la voie du recours en justice, argumente-t-il. Or, pour moi, cela doit rester une décision purement politique et ne pas impliquer une instance judiciaire. Il me semble que c’est le gros défaut des projets de Daniel Sormanni et de Roger Deneys.»

Enfin, le député précise ne pas avoir déposé ce projet de loi dans la perspective de régler l’affaire Maudet, mais bien pour remédier à une lacune constitutionnelle. «Je suppose que le cas de Pierre Maudet sera réglé avant l’entrée en vigueur de la loi», conclut-il.

(TDG)