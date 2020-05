Un million de francs pour les Colis du Coeur

Nous n'aurions jamais pensé voir cela à Genève. Environ 1500 personnes démunies ont attendu parfois trois heures samedi dernier pour recevoir un colis alimentaire d'une valeur de 20 francs! Sous l'impulsion de l'association la Caravane de Solidarité, associée notamment à la Ville de Genève, MSF, les Colis du Coeur, Partage, le Centre social protestant, les HUG, le Groupe Sida Genève et la Comédie de Genève, une nouvelle distribution de produits alimentaires et de première nécessité aura lieu samedi à la patinoire des Vernets dès 9 heures heures.

Avant cela, une collecte d'aliments et de produits d'hygiène sera organisée au même endroit, ce vendredi entre 14 et 20 heures. Vos dons sont donc les bienvenus.

Plus les moyens de se nourrir

La crise sanitaire liée au Covid-19 s’est, en effet, doublée d’une crise économique sans précédent depuis la deuxième guerre mondiale. Et nous constatons tous avec effarement dans une des villes les plus riches du monde comme la nôtre, que les plus fragiles d'entre nous sont réduits à faire la queue durant des heures pour recevoir un panier d’aliments de base car ils n’ont tout simplement plus les moyens de se nourrir.

«Près de 8000 personnes ont en outre bénéficié de bons d’achat distribués par les Colis du Cœur, ajoute son directeur Pierre Philippe. En temps normal, nous avons une base de données de l'ordre de 3700 personnes.»

Rupture de trésorerie

Face à cette augmentation très rapide des besoins de la population, le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté avalisant une proposition de l'organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie Romande de verser un montant d'un million de francs à la fondation Colis du Cœur. «Cette fondation apporte une aide alimentaire directe et simple à des personnes en grande précarité, et se trouvera à brève échéance en rupture de trésorerie, note le gouvernement. L'aide versée couvrira ses besoins jusqu'à fin juin.»

Le département de la cohésion sociale a approuvé une modification du règlement de fonctionnement de l'organe de répartition de la Loterie Romande, pour lui permettre de délibérer en urgence sur ce soutien. "Nous craignons que cette situation dure longtemps", conclut Pierre Philippe.