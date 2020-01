Un millier de signatures contre le projet des Vernets

Le projet de la caserne des Vernets est trop dense, il faut le revoir à la baisse. C’est en substance le message d’un collectif d’habitants de la Jonction. Ils ont lancé une pétition début novembre et sont venus en livrer ce mercredi les résultats devant le site de la caserne. «Nous avons récolté 1168 signatures, a annoncé Jean-Pierre Fioux, que nous allons déposer au Grand Conseil et au Conseil municipal. Des personnes de tout le canton ont signé.»

Les pétitionnaires le savent, leur démarche arrive tard puisque le projet est sur le point d'être autorisé. «Il n’est jamais trop tard pour bien faire», rétorque le collectif. «Nous avons fait part de nos désaccords tout au long de la procédure, sans qu’on n'en tienne compte», déplore Michel Schwery.

Le projet prévoit la création de 1500 logements ainsi que d’un bâtiment d'activités et une école. Il comprend deux gros îlots dotés d’une cour intérieur ainsi qu’une tour de 86 mètres.

Ecole à l'ombre

Marc Brunn énumère les défauts qu’il trouve au projet. «Les bâtiments feront plus de 30 mètres de haut, bien plus haut que ses voisins du quartier. La tour culminera à 86 mètres. Résultat, l’école sera plongée dans l’ombre la plupart du temps. Les cours seront fermées et donc mal ventilées, ce sera des îlots de chaleur. Il y aura beaucoup d’appartements mono-orientés qui n’auront jamais de soleil. Les espaces publics seront maigres et l’accès au quai de l’Arve très limité. Et nous doutons que la centaine d'arbres abattus soit remplacée.»

Le collectif réclame un nouveau projet, des espaces publics plus généreux et des arbres plus nombreux. «Nous ne sommes pas opposés à la création de logements, mais nous dénonçons une inégalité territoriale, poursuit Jean-Pierre Fioux. On sur-densifie le centre-ville alors qu’on continue à sous-densifier la périphérie.»

Parc sur un parking

Le conseiller d’Etat Antonio Hodgers a déjà annoncé vouloir améliorer le projet. Il est notamment prévu de transformer le parking de la patinoire en parc public, un accent sera mis sur l’arborisation et l’accès à l’Arve devrait être favorisé.

Des efforts insuffisants aux yeux du collectif. «Monsieur Hodgers parle d’augmenter la qualité mais il ne remet pas en cause le programme, déplore Jean-Pierre Fioux. Nous faisons les frais d’un projet qui a été conçu pour attirer les investisseurs.»

Investisseurs

Le collectif brandit des calicots faisant référence à Swiss Life ou Bouygues, partie prenante dans le projet, ce dernier via sa filiale Losinger. Mais l’attaque sur les promoteurs est assez difficile. Car, parmi les investisseurs, on trouve aussi la caisse de pensions des fonctionnaires, une fondation de la Ville pour le logement social et plusieurs coopératives, qui feront pour la plupart du logement social ou à loyers modérés.