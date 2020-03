«Un maximum de personnes doivent passer en télétravail»

Plus de rendez-vous, sauf pour la réception de documents – dont des factures – plus de réunions, plus de séances municipales. Avec le coronavirus, les communes tournent, elles aussi, au ralenti dans l'attente du 2e tour des élections, qui vient d'être confirmé par le Conseil d'État.

Président de l'Association des communes genevoises (ACG), Xavier Magnin se réjouit que ce 2e tour puisse avoir lieu: «À Genève, nous pouvons grandement limiter les déplacements grâce au vote par correspondance.»

L'informatique met le turbo

Pour l'heure, il souhaite qu'un maximum d'employés communaux restent chez eux: «Nous devons favoriser à fond le télétravail!» Pour y parvenir, le service informatique de l'ACG met le turbo et répond aux demandes de toutes les communes, indique le président.

Des services communaux restent toutefois indispensables dans les secteurs sociaux et de la sécurité. «Pour aider les personnes âgées, des employés ayant moins de travail actuellement pourraient être appelées en renfort pour effectuer d'autres tâches que celles dont elles ont l'habitude», annonce Xavier Magnin.

Écoliers mieux réunis

Le président souligne enfin que l'ACG participe aux négociations avec le Canton, comme prévu en cas de catastrophes. Cela lui permet de relayer toutes les questions des communes: «Nous allons notamment demander de centraliser les lieux où des enfants continuent à être «scolarisés» ou à suivre le parascolaire par manque de solution de garde dans leurs familles; ces écoliers sont en effet peu nombreux.»