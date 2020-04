Un marché alimentaire rouvre à Plainpalais ce jeudi

Genève accepte l'ouverture dès jeudi de 11 stands alimentaires à Plainpalais ainsi qu'un autre à la place de la Navigation. Pour se conformer aux règles de l'Office fédéral de la Santé publique, ces stands seront distants de 70 mètres les uns des autres et un marquage au sol permettra aux clients de respecter les distances réglementaires. Par ailleurs des barrières seront installées pour mieux gérer les flux de clientèle, précise ce mardi un communiqué de la Ville de Genève.

Seuls les stands vendant des produits alimentaire de base seront autorisés et il n'y aura pas de plats cuisinés. Cette autorisation a été délivrée pour rétablir une égalité de traitement entre les marchands des stands alimentaires et les autres magasins, notamment les supermarchés. Tant à Plainpalais qu'à la place de la Navigation, un système de rotation sera mis en place par la Ville afin de permettre à un plus grand nombre de marchands d’assurer la vente de leurs produits.