Un logiciel d’examens à distance jugé problématique

Pour maintenir les examens universitaires en temps de pandémie, la Faculté d’économie et de management de l’Université de Genève (GSEM) avait prévu d'utiliser le logiciel Testwe, pour identifier et surveiller les étudiants durant des évaluations à distance. Mais le logiciel choisi a suscité une polémique et une pétition a été lancée par Benjamin Aebi, un étudiant en relations internationales, pour dénoncer une atteinte à la protection des données. Car durant l’examen, le logiciel va enchaîner les prises de photo, chaque 3 secondes. La séquence permettra de voir si l’étudiant s’est absenté ou encore l’accès au navigateur et au disque dur.

Les préposés genevois à la protection des données et à la transparence viennent de se montrer défavorables à l’usage de ce logiciel, comme l’ont rapporté Le Courrier et le GHI. Les préposés relèvent que «l’utilisation de ce logiciel impliquait notamment le traitement de données biométriques et que la prise de photo chaque 3 secondes s'apparentait à de la vidéosurveillance». Ils considèrent par ailleurs que certains principes de protection des données ne sont pas respectés et «même si une certaine forme de surveillance lors de la passation d'un examen est légitime, celle choisie, et selon les modalités décrites, apparaît comme disproportionnée au regard de l'atteinte portée à la sphère privée».

Face à cette controverse, l’Université a finalement décidé de modifier les modalités d'utilisation de la plateforme Testwe. Le porte-parole de l’institution explique au Courrier et au GHI que la fonction de blocage (raccourcis clavier, accès au disque dur et navigateur Internet) ne sera pas activée et que la prise de photos sera réduite, passant de plusieurs milliers à quelques dizaines. Enfin, l’Uni assure que les données sont stockées à l’étranger mais selon un système conforme à la protection des données en Suisse.