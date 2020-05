Un lien entre le Covid-19 et une maladie rare?

Depuis quelques jours, un nouveau terme s’est ajouté au champ lexical de la pandémie de coronavirus: Kawasaki. C’est le nom d’une maladie rare entraînant une inflammation sévère et dans certains cas une défaillance cardiaque chez les enfants et les adolescents après une infection virale. On soupçonne aujourd’hui un lien entre elle et le Covid-19.

Des cas ont fleuri en Royaume-Uni, en Espagne, en Italie. À Genève, trois préadolescents ont été hospitalisés pour de tels symptômes, dont deux aux soins intensifs. Leur situation a évolué de manière positive et ils vont bien pour l’instant. Le point sur cet étrange mal, avec Laurent Kaiser, chef du Service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et Alain Gervaix, chef du Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent et médecin-chef du Service d’urgences pédiatriques.

Qu’est-ce que la maladie de Kawasaki?

Alain Gervaix (A.G.): C’est un phénomène d’inflammation sévère dont l’origine exacte n’est pas bien connue mais possiblement infectieuse. Cette maladie est relativement rare, nous avons deux à trois cas par an à Genève. Elle déclenche généralement une vasculite (inflammation des vaisseaux) qui peut toucher plusieurs organes dont les reins, le tube digestif ou les coronaires(cœur). Le diagnostic se base sur plusieurs critères cliniques, dont une fièvre pendant au moins cinq jours, un œdème des pieds et des mains, une conjonctivite, un rash cutané, des ganglions. La maladie touche habituellement les enfants de moins de 5 ans. Dépistée rapidement et bien traitée, sa gravité est fortement réduite.

Ce n’est toutefois pas un Kawasaki ordinaire qui touche ces enfants…

Laurent Kaiser (L.K.): Ils semblent être plutôt atteints par une maladie qui ressemble à un Kawasaki mais n’en est pas strictement un. Chez un petit nombre d’enfants, on constate un phénomène inflammatoire secondaire à l’infection Covid-19 qui se traduit par une réaction proche de celle induite par le Kawasaki, soit un état fébrile avec atteintes de la peau ou des vaisseaux coronaires. Mais d’autres patients présentent des symptômes plus atypiques.

A.G: Les enfants que nous avons pris en charge ne répondaient en effet pas forcément aux critères de diagnostic du Kawasaki. Ils ne présentaient pas de conjonctivite, par exemple, alors qu’on la trouve dans 80% des cas de Kawasaki. De plus, ils sont plus âgés (10 à 12 ans).

Le lien avec le Covid-19 est-il avéré?

L.K et A.G: Les tests sérologiques (ndlr: qui établissent que le virus a été présent dans l’organisme) montrent que les enfants souffrant de ces inflammations sévères ont été en contact avec le Covid-19 et il est pertinent de faire l’association entre le virus et ce type particulier de Kawasaki. Mais on ne peut pas encore prouver que celui-ci est directement lié au Covid-19 ou si c’est seulement une réaction inflammatoire qui survient après une autre infection virale comme une grippe.

Il est pourtant tentant d’établir une causalité avec le Covid-19, puisque les enfants ont été infectés et que la signature du virus est justement – dans les cas graves – une réaction immunitaire forte…

L.K.: Ce virus exacerbe en effet, chez certains, la réponse immunitaire pendant quelque temps, ce qui entraîne une inflammation, qui peut apparaître deux à trois semaines après l’infection. Peut-être qu’on trouve le même type de situation chez l’enfant mais il est trop tôt pour le dire.

Ces cas d’inflammations chez les enfants vous inquiètent-ils?

L.K: Ce n’est pas à banaliser, c’est certain. Mais il faut rappeler que les cas sont très rares et que les décès chez les enfants le sont encore plus. Et rappelons que 90% des personnes infectées par le Covid-19 ont guéri.

A.G.: Nous prenons ces cas au sérieux car ils le sont mais nous avons à disposition des médicaments puissants qui permettent de contrôler l’inflammation et d’en prévenir les complications.

Ce «Kawa-choc», comme l’appelle l’OMS, est-il propre à l’enfant?

L.K.: La maladie de Kawasaki n’existe pas chez l’adulte. Mais on a commencé à observer aussi chez l’adulte une réaction inflammatoire plusieurs semaines après l’infection, avec un état fébrile et d’autres symptômes.

Pourquoi ne découvre-t-on ces cas d’inflammations que maintenant?

L.K: Justement parce que ces inflammations sévères apparaissent après l’infection et que nous entrons seulement maintenant dans ces trois à quatre semaines post-pic pandémique.

Faut-il remettre en question l’ouverture des écoles?

A.G: Non. Il est justifié de les rouvrir car le risque d’infection y est très faible. Plusieurs exemples (Pays-Bas, Suède, Australie) n’ont pas fait état de preuves d’épidémies créées dans les écoles.

L.K.: Je ne le pense pas non plus. On ne prend pas une décision de santé publique sur la base d’exceptions cliniques. J’estime qu’il est raisonnable de penser qu’il y aura quelques transmissions dans les écoles mais ce n’est pas une raison pour revenir en arrière. Le vrai problème, ce sera plutôt les transports publics. Il faudrait que les gens soient masqués.