Un ingénieur s’étonne de l’urgence à évacuer les immeubles de la Servette

Début octobre, le quartier de la Servette était en émoi. Les propriétaires des numéros 89, 91 et 93 – adresse abritant notamment la Migros et un McDonald’s – avaient décidé d’évacuer leurs immeubles au motif d’un danger d’écroulement. Des palissades ont été placées. Des colonnes en acier et des étais soutiennent les bâtiments, indiquent les propriétaires. Mais l’urgence à évacuer locataires et commerçants était-elle réelle? Les immeubles étaient-ils vraiment assimilables à une «ruine»?

Aujourd’hui, un ingénieur qui avait effectué de grosses opérations de réfection au sein de la Migros sort de son silence. Et le Genevois Yves Bourquin s’étonne de tout cet affolement. «Je suis surpris que l’on ait décrété une pareille urgence alors que, dans les années 80 , nous avions effectué d’importants travaux de rénovation à la Migros. Nous avions en particulier créé un ascenseur et, pour le réaliser, percé deux dalles, entre le sous-sol et le premier étage.»

Des pièces pesant une tonne

Or, un tel percement n’aurait jamais été possible avec une dalle en mauvais état. «Nous avions aussi installé des trottoirs roulants pour relier le rez-de-chaussée au premier étage. Dans ce cadre, nous avions roulé sur la dalle avec des pièces pesant une tonne. Sans constater de dommages.»

«Nous avions créé un ascenseur et, pour le réaliser, percé deux dalles» Yves Bourquin, ingénieur

Yves Bourquin marque un temps d’arrêt. On sent que ce professionnel réputé est en colère. «Comment peut-on imaginer qu’un immeuble tienne debout pendant cinquante-cinq ans sans dommages, et qu’il doive être évacué pratiquement du jour au lendemain? Durant toutes ces années, ces bâtiments ont supporté des charges, connu des mouvements, des réfections, des travaux.»

Qu’en pense la société Great Swiss Stores (GSS), propriétaire de l’immeuble abritant la Migros? «Le problème a été complètement nouveau et surprenant pour Great Swiss Stores. Il a entraîné des inconvénients et des dommages considérables par rapport à la rénovation prévue des bureaux, alors que Migros aurait pu rester dans son espace loué», assure Stephan Kurmann, porte-parole de GSS.

Résistance testée

«Je suis aussi étonné que ces immeubles aient été qualifiés de «ruine», poursuit Yves Bourquin. La pratique voulait, même dans les années 60, que le maître d’ouvrage et l’entreprise chargée de poser les dalles fassent parvenir à des experts des échantillons du béton utilisé pour couler la dalle. À l’époque, des cubes-échantillons étaient envoyés à l’École d’ingénieurs afin que leur résistance soit testée. Après sept jours, si l’échantillon avait atteint le seuil de résistance défini dans les normes, l’entreprise pouvait décoffrer. Mais elle devait placer des étais. C’est uniquement après un examen de l’échantillon effectué au bout de 90 jours que l’opération pouvait se poursuivre. Si les travaux ont pu continuer, cela signifie que les cubes d’essai remplissaient les normes.»

Fin décembre, les propriétaires se détermineront sur une réparation ou une démolition. Les estimations de coûts sont encore en cours. «L'objectif est toutefois de prendre une décision le plus rapidement possible et de permettre à Migros de revenir sur le site le plus rapidement possible, glisse encore Stephan Kurmann. D’ici là, reste à savoir si les consommateurs du quartier resteront fidèles à «leur» Migros.