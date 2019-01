Un homme poignardé dans le dos aux Pâquis

La nuit est déjà tombée depuis quelques heures sur le quartier des Pâquis. Un homme, âgé de 22 ans, gît au sol, le dos en sang. Il vient d’être poignardé et frappé à coups de pied au visage. Il aurait même reçu un coup asséné avec une bouteille.

Peu avant 23 h, l’ambulance et la police déboulent et s’interrogent: s’agit-il d’une bagarre qui a mal tourné? Une nouvelle agression gratuite en pleine rue? Mystère. Selon nos informations, cette scène a eu lieu le vendredi 28 décembre non loin du carrefour entre la rue de Monthoux et la rue de Berne.

La police a rapidement procédé à trois interpellations, dont celle d’un mineur. «L’un s’est rendu, les deux autres ont été arrêtés le lendemain. Un des suspects n’est autre que le fils de la compagne de la victime», précise une source proche du dossier.

Un sac Lacoste

Le début du contentieux, qui porterait sur une dette de 400 francs, remonte à la mi-décembre. «Un des prévenus a revendiqué cet argent auprès du frère d’un autre prévenu. Ce dernier aurait remboursé sa dette avec une sacoche Lacoste qui appartenait à la victime», relève un informateur. C’est dans ce contexte confus que les esprits se sont échauffé le soir du drame. La victime aurait voulu notamment remettre la main sur son sac. Ce mobile futile est-il crédible? L’enquête le dira.

Quoi qu’il en soit, à ce stade, les suspects, défendus notamment par Giovanni Curcio et Sara Perez, sont prévenus de tentative de meurtre. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné leur mise en détention provisoire, deux semaines pour l’un, trois mois pour l’autre. Tous deux contestent avoir porté un coup de couteau à la victime.

«Mon client, qui vient d’avoir 18 ans, a en revanche été blessé à la main par la victime», relève Me Perez. Une audience de confrontation entre les protagonistes est prévue ce vendredi après-midi dans les locaux du Ministère public.

Les faits, instruits par le procureur Frédéric Scheidegger, sont graves. Et pour cause: toujours hospitalisé, le plaignant ne sent plus ses jambes, comme nous le confirmait jeudi son avocate Me Dina Bazarbachi: «Il devra faire de la rééducation pour espérer pouvoir à nouveau marcher comme avant.»

Qui a donné les coups de pied? Qui a poignardé la victime? L’audience permettra d’y voir plus clair. Au-delà des déclarations des protagonistes, des passants et des habitants du quartier, l’enquête pourra s’appuyer sur des images vidéo puisque le secteur est largement équipé de caméras de surveillance.

Une année de violences

Décidément, 2018 aura été marquée jusqu’au bout par des agressions particulièrement violentes sur la voie publique. En novembre, une adolescente de 16 ans a été rouée de coups dans le parc de Malagnou. Assise sur un banc et écoutant de la musique avec ses AirPods, la jeune apprentie attendait des amies lorsque quatre individus l’ont abordée. Ils lui ont demandé une cigarette, puis ses écouteurs avant de se déchaîner sur elle. Choquée et brisée, elle a dû cesser de travailler durant presque trois semaines. Elle a souffert d’un traumatisme crânien, tout son corps était tuméfié. La police recherche encore les coupables.

Au début du mois de septembre, un homme a eu la gorge tranchée dans le quartier de la Jonction. Un prévenu âgé d’une vingtaine d’années se retrouve sous les verrous. En août, cinq femmes ont été agressées à la sortie d’une boîte de nuit en Vieille-Ville. Quatre agresseurs ont été arrêtés en France. D’autres sont encore recherchés.

Un autre cas de violence impliquant des mineurs a eu lieu en août. Un garçon de 14 ans s’est fait taper près de la gare, en fin d’après-midi, par une dizaine d’autres jeunes. Il ne les connaissait guère et s’en est sorti avec des bleus dans le dos et sous l’œil. Une enquête est toujours en cours. Cette affaire en rappelle une autre survenue le 20 août non loin du Jet d’eau. Un garçon de 15 ans s’est fait agresser ce jour-là par une dizaine de mineurs qu’il ne connaissait pas.

