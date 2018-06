Un homme et deux femmes à la tête du Municipal

«Vous pourriez titrer «Éric et ses drôles de dames», nous souffle-t-on à la pause. Hier soir, lors de la plénière, le Municipal de la Ville de Genève s’est doté d’un nouveau bureau. L’UDC Éric Bertinat, âgé de 62 ans, est ainsi devenu le premier citoyen de la Ville. Deux femmes, la Verte Marie-Pierre Theubet et la socialiste Martine Sumi, ont, elles, été élues respectivement première et deuxième vice-présidente.

Enfin, les postes de secrétaire ont été attribués à Alia Chaker Mangeat (PDC), Maria Pérez (EàG), Sophie Courvoisier (PLR) et Amar Madini (MCG). Hormis ce dernier, ce sont donc exclusivement des femmes qui rejoignent le président au perchoir. «Je les félicite pour cette élection qui va féminiser le bureau, a d’ailleurs lancé Éric Bertinat. Je serai donc bien entouré.»

Une mixité du bureau saluée donc mais aussi débattue. Le délibératif devait en effet se prononcer en fin de séance sur la proposition de la cheffe de groupe PS Albane Schlechten. Intitulé «Égalité au Conseil municipal, pour une présidence obligatoirement mixte!» son projet de délibération revenait en plénière après avoir été étudié en commission. «Le but est de modifier notre règlement afin que la présidence, en l’occurrence le trio composé du président et des deux vice-présidents, compte au minimum un-e représentant-e de chaque sexe», précise la socialiste. Si elle est acceptée, la «mixité obligatoire» entrera en vigueur l’an prochain. Pour rappel, seules dix femmes ont été présidentes, la première étant la PS Jacqueline Wavre, élue en mai 1968. La dernière fut la PDC Alexandra Rys, en 2011-2012.

S’appuyant sur les résultats obtenus en Norvège, Albane Schlechten estime qu’imposer la mixité serait à terme une façon de remédier au faible pourcentage de femmes dans les arènes parlementaires suisses. «Il s’agit de rattraper vingt ans de retard», lance-t-elle. «Il est temps!» renchérit le Vert Omar Azzabi, appelant le délibératif à faire «un petit pas pour les Genevoises mais un grand pas pour le Conseil municipal».

Ce n’est pas du tout l’avis de la PLR Patricia Richard. «Le peuple choisit des personnes en dépit de leur sexe», indique-t-elle. Et d’interroger, en suscitant le scepticisme général: «Le jour où dans cette enceinte il y aura 80 femmes, que va-t-on faire de cette règle?»

Le MCG Jean-Philippe Haas estime, lui, qu’il faut «élire les personnes en raison non de leur sexe mais de leur compétence». De quoi faire bondir Albane Schlechten, qui s’étonne que la notion de compétence n’intervienne que lorsqu’il est question de candidature féminine.

Le troisième débat et le vote auront lieu mercredi soir.

(TDG)