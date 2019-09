Un hangar en bois part en fumée dans la commune de Satigny

Un feu en bordure de zone industrielle à la tombée du jour, générant un panache de fumée visible loin à la ronde et, à l’arrivée des pompiers, un entrepôt complètement embrasé. Entre les deux, une avalanche d’appels au 118.

Les hommes du SIS, au nombre de 25, quittent la caserne principale de la rue des Bains, ainsi que celle des Asters sur la rive droite. Deux convois convergent, peu avant 19h45, vers la même adresse, le 31, rue du Pré-Bouvier.

Là, au milieu d’un champ agricole, un hangar en bois. Ou ce qu’il en reste, car les flammes ravagent déjà la totalité du bâtiment. «A notre arrivée, l’entrepôt était complètement embrasé, confirme le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. Nous étions maîtres du sinistre une heure après notre arrivée, soit à 20h48.»

Soixante minutes à batailler contre le feu avec six lances, ainsi que la lance canon. A l’intérieur, du bois, de l’outillage et des archives en papier. Rien n’a été épargné. Vers 21h, un trax est entré en action pour déblayer, brasser les tas et les chutes du hangar entièrement détruit. Les pompiers volontaires de Satigny ont été appelés en renfort, pendant que la police bouclait la zone.

(Photo SIS/Ville de Genève)