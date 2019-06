Un habitant du Lignon a disparu

Un avis de disparition a été lancé par la police genevoise samedi en fin d’après-midi. Michel H. n’est pas rentré à son domicile à l’avenue du Lignon depuis vendredi à 4 h 30 du matin, à la suite de sa balade quotidienne, qui dure environ trois heures.

L’homme, né en 1941, mesure 1,80 m et a une corpulence plutôt large. Il a les yeux bruns, le crâne dégarni sur le dessus de la tête et, sur les côtés, des longs cheveux gris jusqu’aux épaules. Au moment de sa disparition, il portait une casquette bleu et vert, une veste bleue ou marron, un jean bleu et des baskets de marque Skechers bleues. Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au 022 427 75 10 ou avec le poste de police le plus proche.

