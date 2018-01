Un groupe d’extrême droite ouvre un local à Genève

Sur les armoiries du canton de Genève, la clé dorée a été remplacée par un trident, signe de ralliement des mouvements nationalistes d’extrême droite. C’est ainsi que Résistance Helvétique annonce son arrivée à Genève. Dans un tract diffusé sur les réseaux sociaux, le mouvement annonce l’inauguration d’un local à Genève ce samedi 13 janvier. «Nous avons déjà des membres à Genève et la création d’une section est prévue», confirme David Rouiller, porte-parole de l’organisation qui dit œuvrer «pacifiquement à la préservation des valeurs ancestrales helvétiques ainsi qu’à la protection de son peuple originel».

En réaction, les milieux antifascistes genevois ont annoncé une manifestation, également ce samedi, à 13 h, place Bel-Air. Ils entendent «trouver leur local et les chasser de notre ville». Car pour l’heure, son adresse est tenue secrète et l’inauguration est «réservée aux membres et à leurs proches» au vu des réactions qu’elle suscite.

Quant à la police, elle a connaissance des événements prévus samedi. N’ayant reçu aucune demande d’autorisation pour le cortège, elle «incite vivement» les organisateurs à faire les démarches nécessaires.

«Un groupuscule»

Résistance Helvétique a été créé en 2014. Principalement actif en Valais et dans le canton de Vaud, le mouvement lorgne désormais Genève. Parmi ses membres les plus actifs, plusieurs ont fait partie du Parti nationaliste suisse (PNS), pendant romand du Partei National Orientierter Schweizer (PNOS), organisateur du rassemblement d’extrême droite sur la plaine du Grütli.

Combien Résistance Helvétique compte-t-elle de membres? David Rouiller refuse de livrer des chiffres, mais assure que le mouvement «métapolitique» est représenté dans tous les cantons romands.

Observateur des mouvements d’extrême droite en Suisse, le journaliste lucernois Hans Stutz définit Résistance Helvétique comme «un groupuscule d’extrême droite». Si le nombre exact de membres est difficile à évaluer, «il existe un socle de sympathisants qui fréquentent les conférences, les rencontres et les concerts», dit-il. Quant au choix d’ouvrir un local à Genève, il n’est pas anodin, selon Hans Stutz. «Depuis une quinzaine d’années, il existe un réseau de jeunes activistes d’extrême droite à Genève. Les étiquettes changent souvent, mais ce sont plus ou moins les mêmes personnes. À mon avis, l’ouverture d’un local doit servir à activer ces réseaux.»

De quoi Résistance Helvétique est-il le nom? David Rouiller réfute les appellations de néonazis et néofascistes. «Ces termes sont des injures, ils font référence à des réalités historiques qui ne nous correspondent pas.» Même le positionnement sur l’extrême droite de l’échiquier politique ne convient pas au porte-parole, qui préfère se dire «helvétiste», représentant «le destin d’un peuple construit à travers les siècles». Quoi qu’il en soit, le mouvement a élaboré un programme politique basé sur la dissolution des partis, la restriction du droit d’asile aux pays limitrophes, l’abolition de la double nationalité et le recours plus marqué à l’internement à vie.

Nouvelle droite islamophobe

Pour Hans Stutz, les relations que Résistance Helvétique entretient avec divers mouvements européens — les Français de Civitas et les Italiens de Casa Pound notamment — le place dans la catégorie de «la nouvelle droite identitaire» et islamophobe. «En réalité, les membres de Résistance Helvétique ne sont pas vraiment nationalistes suisses, poursuit-il, mais plutôt nationalistes européens. Pas dans le sens de l’Union européenne, mais plutôt dans la défense d’une Europe des patries qui défend une société chrétienne, blanche, hétérosexuelle, avec une vision traditionnelle de la famille.»

Dans son rapport sur la sécurité en 2017, le Service de renseignement de la Confédération consacre plusieurs chapitres aux groupes extrémistes. «Les milieux d’extrême droite continuent d’évoluer en dessous du seuil de perception du public», lit-on. En somme, cette sous-culture se fait remarquer principalement lors de manifestations et concerts avec un «recours à la violence qui reste épisodique». (TDG)