Un géant du négoce quitte Plainpalais pour Sécheron

Le mouvement de déménagements au sein du canton se poursuit au sein des multinationales. Après le groupe chinois Cofco, le géant Cargill et le Fonds mondial de lutte contre le sida qui boucle ses valises à Blandonnet pour rejoindre le quartier des Nations, c’est au tour des 240 collaborateurs du russe Litasco de préparer leurs cartons. Même si le déménagement de leur siège, du quartier des Bastions à celui de Sécheron, n’est pas pour demain, la décision aurait été prise, selon des informations concordantes. Et la filiale genevoise du géant pétrolier Lukoil, numéro deux du secteur en Russie, cherche aussi à vendre son bâtiment de Plainpalais.

À Sécheron, c’est le bal des camions entre le Campus Biotech, le nouvel immeuble de la multinationale japonaise JTI et le siège de l’Organisation météorologique mondiale. Le nouveau siège de Litasco sera situé à un jet de baril de la gare CFF de Sécheron, dans un quartier qui poursuit sa mue immobilière. Si cette société russe présente à Genève depuis 2000 s’installe durablement à Sécheron, les autorités genevoises en seront soulagées: en automne dernier, le patron de Lukoil Vagit Alekperov avait évoqué la vente de sa filiale genevoise.

Depuis Genève, Litasco se charge du négoce, de la commercialisation, du transport, du stockage et de la gestion financière des produits ou des installations de Lukoil exploités au sein de nombreux pays hors de Russie.

Depuis six ans, Litasco gère par exemple un gros terminal pétrolier situé dans le port de Barcelone, en partenariat avec la société Meroil, qui exploite aussi en Espagne un réseau de 200 stations-service. En juin 2014, la filiale genevoise assure aussi depuis plus de trois ans le marketing du site irakien de West Qurna 2. Situé près de Bassora, considéré comme l’un des plus gros champs pétrolifères du monde, ce complexe est géré en partenariat avec le groupe pétrolier norvégien Statoil.

En septembre, Lukoil a aussi annoncé vouloir se défaire d’une grosse raffinerie italienne dont les activités sont partiellement gérées depuis Genève. Situé près de Syracuse, ce complexe – le troisième plus important d’Europe – intéresse le groupe pétrolier azéri Socar. Si la transaction aboutit, la gestion du site pourrait aussi – théoriquement – être assurée depuis Genève, où Socar a établi son antenne de négoce pétrolier. (TDG)