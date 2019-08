Un garçon se noie dans l’Arve près des moulins

Qu’apprend-on en parcourant «La Tribune de Genève» du 3 août 1879? Tout d’abord que les accidents sont monnaie courante sur le pont du Mont-Blanc. Un chariot qui s’engageait sur la voie du tramway a ainsi vu l’une de ses roues se bloquer sur un rail puis se briser, ce qui a provoqué un encombrement à l’entrée du pont. L’ouvrage est d’ailleurs en réfection (lire notre édition du 2 août 1879).

On lit aussi que le voiturier traduit devant la Cour correctionnelle pour avoir renversé un enfant de six ans a été acquitté. Le chérubin avait eu la jambe cassée au pont des Moulins. L’accusé a été habilement défendu par Me Lachenal, rapporte le chroniqueur judiciaire, et l’enquête a prouvé que l’accident est survenu suite à l’imprudence de l’enfant.

Issue tragique, en revanche, pour un jeune garçon, qui s’est noyé dans l’Arve. L’accident est survenu près des moulins Fournier, à Carouge. Ce malheureux portait à déjeuner à son père, occupé à retirer du sable. Il était, selon le journal du soir, entré dans l’eau jusqu’à mi-jambes quand, soudain, il a disparu dans un des nombreux affouillements creusés par le courant ou le travail des sableurs. Un ouvrier de la fonderie voisine qui l’avait vu se débattre, élever les bras, puis s’enfoncer dans l’eau grise et profonde, s’est immédiatement jeté à sa recherche. Il a plongé à plusieurs reprises. En vain. Le corps du jeune garçon n’a pas encore été retrouvé.

Les noyades sont fréquentes à cette époque. Dans le canton de Berne, un jeune négociant a également perdu la vie dans l’Aar. Le corps de cet homme marié a été retrouvé près de Reichenbach. Comme il était tout habillé, on ne peut que faire des conjectures sur les causes de ce malheur, note le quotidien.

Retour à Genève, où il est question, dans plusieurs brèves, de la fête du Club alpin suisse, qui a été inaugurée la veille. Un nombre «considérable» d’alpinistes représentants la plupart des pays d’Europe se sont réunis dans le joli local des Amis de l’instruction. Parmi les sujets abordés: l’amélioration à apporter aux hôtels et l’élaboration d’un règlement des refuges. La question des cours d’instruction pour guides a également été discutée. À noter que dimanche, «à 10 h ¾», se tiendra dans la salle du Conservatoire la séance générale du Club alpin suisse. Pour une fois, les personnes étrangères au club ainsi que les dames seront admises dans les galeries.

Au menu des festivités du week-end on signale le Concours international de musique d’Annecy. Pour ceux qui souhaiteraient s’y rendre, un «train de plaisir» partira de Genève le dimanche «à 4 heures et demie», et repartira d’Annecy «à 11 heures du soir». Pour les moins aventureux, l’Orchestre de la ville de Genève se produit aux Bastions, tandis que l’Union instrumentale genevoise joue au Jardin anglais.

Enfin, on apprend la venue au monde d’un nouveau journal. Il s’agit de la «Gazette suisse des timbres-poste». Lectorat cible: les «collectionneurs scientifiques et sérieux». Ce nouveau journal aura pour vocation de cultiver la timbrologie avec «amour et zèle» et tâchera d’«élever cette science au niveau des exigences modernes».