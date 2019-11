Un feu dissuasif va filtrer le trafic de la rue du Rhône

Les travaux sont pour ce lundi et la nouveauté sera en service dès le lendemain. Le Canton a décidé de serrer la vis au trafic motorisé privé qui emprunte indûment le tronçon de la rue du Rhône situé entre la place du même nom et celle de Bel-Air. Comme il vient de le signaler aux riverains, l’État va installer un feu à l’extrémité de cette rue, à la hauteur du passage de la Monnaie. Le but? «Dissuader les véhicules illégitimes d’emprunter ce tronçon, de manière à rendre la place Bel-Air plus fluide», explique la fiche diffusée par l’État.

Cela fait longtemps – plus d’un quart de siècle – que le Canton tente de faire respecter les restrictions de circulation imposées au bout de cette rue. La limitation de son accès aux seuls riverains ou fournisseurs des arcades qui s’y trouvent avait été imposée durant l’été 1993, afin de délester le centre-ville du trafic de transit, alors que l’autoroute de contournement venait tout juste d’être mise en service. À l’époque, une pétition de quelque 25 000 signatures s’y était opposée, en vain.

Près de 1500 véhicules par jour dans l'illégalité

Mais depuis lors, ce sont bien plus de voitures en fraude qui ont bravé l’interdiction. Selon le document distribué jeudi aux riverains, l’artère voit passer chaque jour plus de 3000 véhicules, «dont plus de la moitié de manière illégale». Ce flux intempestif se déverse sur Bel-Air, point névralgique du réseau des Transports publics genevois (TPG). «Il s’agit en effet du deuxième arrêt le plus fréquenté, après l’arrêt Gare Cornavin, atteste François Mutter, au nom de la régie publique. Au total, 22 lignes effectuent un stop à Bel-Air.» On y dénombre 3200 arrêts de véhicules TPG chaque jour de semaine et 85 500 montées ou descentes de passagers.

La gêne découlant des flux illicites de véhicules privés s’est encore accrue depuis que le site est desservi par le tram, ce qui est le cas depuis près de huit ans. L’État s’est alors mis à réfléchir à un système de répression automatisé, lequel se fait toutefois attendre (voir ci-contre).

Sept secondes pour passer

Le feu dissuasif qui sera installé la semaine prochaine permettra de patienter dans l’intervalle. «Il sécurisera la traversée piétonne, favorisera le passage des bus, des taxis et des cycles, et n’accordera qu’un temps de passage minimum pour le trafic motorisé privé», résume Gérard Widmer, directeur de la région Arve-Lac à l’Office cantonal des transports.

Le signal ne sera pas du genre commode pour les voitures. En effet, il ne leur accordera que sept secondes de phase de passage par minute. Ce qui est franchement pingre puisque cela ne laisse le temps de passer qu’à deux ou trois véhicules. Et cela est d’autant moins généreux que la dite phase de passage ne se matérialisera pas par un feu vert qui rendrait les véhicules privés prioritaires sur les trams ou sur les piétons, nombreux à franchir la rue du Rhône en naviguant entre les différents arrêts.

Un clignotant orange

Non. Pour son très bref créneau, le trafic privé n’aura droit qu’à un clignotant orange. Lequel n’offrira aux voitures aucune préséance sur les piétons ou sur le tram. La rue du Rhône risque ainsi de perdre assez vite sa réputation de raccourci clandestin.

La fiche envoyée aux riverains précise toutefois que de nouveaux réglages pourraient être effectués «durant les prochaines semaines afin d’améliorer, au besoin, les temps de parcours des ayants droit».

Des caméras et une base de données dans le viseur

Pour contrôler les flux de la rue du Rhône, le Canton compte passer la vitesse supérieure. Il mijote un projet, intitulé Circam, d’automatisation des amendes d’ordre pour les véhicules empruntant l’artère sans en avoir l’autorisation. Le système, déjà inscrit au budget cantonal cette année, est évalué au total à 900 000 fr. Il couplerait des caméras capables de lire une plaque minéralogique à une base de données où seraient enregistrés les numéros d’immatriculation des quelque 150 à 200 véhicules autorisés à circuler dans la partie restreinte de la rue. Ceux qui braveraient l’interdiction pourraient être amendés automatiquement.

Genève attend de disposer d’une base légale solide avant d’entamer le développement du système. Une requête a été adressée à Berne en 2016 car cela nécessite de modifier l’ordonnance fédérale sur les instruments de mesure de vitesse — une modification qui a été mise en consultation cet été. Le rapport explicatif énumère d’autres utilisations possibles d’un tel système, par exemple dans la perspective d’une dématérialisation de la vignette autoroutière.

En cas d’acceptation, le texte révisé pourrait entrer en force l’été prochain, selon les indications reçues par le Canton, qui, sur cette base, espère mettre son dispositif en service à la fin de 2021. M.M.