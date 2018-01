Un feu de balcon mobilise les pompiers au milieu des intempéries

Du store aux rayures blanches et vertes, il ne reste plus grand-chose. Les flammes ont eu raison de la toile. Restent les traces noirâtres sur les murs de l’appartement. Situé au 6e étage du 22 avenue de Sainte-Clotilde, ce dernier a été le théâtre d’un incendie ce mercredi après-midi. Il est 14 h 33 quand l’alarme retentit. Les flammes sont impressionnantes. Les pompiers comme la police sont rapidement sur place, malgré les multiples interventions en cours en raison des intempéries.

«La locataire et son fils ont pu sortir. Et nous avons évacué les occupants des appartements situés à proximité par mesure de sécurité. On ne connaît pas la cause du sinistre pour le moment», précise un agent sur place. Aucun blessé n’est à déplorer. À l’abri de la pluie sous l’auvent de l’immeuble d’en face, les habitants du 22 gardent les yeux rivés vers le balcon. Un enfant imite la sirène du SIS. Là, deux à trois pompiers continuent de s’activer. Il ne leur aura fallu qu’une vingtaine de minutes pour maîtriser l’incendie, qui, selon les premières informations, se serait limité au balcon.

Une policière s’approche du groupe et propose aux résidents de rejoindre leurs pénates. Une femme portant un bébé quitte l’auvent et avance pieds nus en direction du 22. Il est 15 h 05. L’intervention est terminée. (TDG)