Un festival insolite pour écouter un concert en dormant

C'est un festival en mode pyjama party onirique. Qui invite le Genevois à passer la nuit avec trente autres personnes. De 22h30 à 7h, allongé sur un matelas, au son d'une musique électronique relaxante, il pourra vivre une expérience sensorielle insolite. Le festival Rêves et Illusions, organisé par l'association genevoise Bamba Triste, a démarré lundi soir à la salle du Projet H107, à l'avenue des Tilleuls dans le quartier de St-Jean. La dernière soirée se tient vendredi, samedi après-midi aura lieu une dernière représentation, plus courte, en mode «sieste».

Dans la salle, une trentaine de matelas sont alignés au sol, prêts à accueillir tout autant de participants. Avant le voyage musical, des stands proposent des «activités relaxantes», du bar à tisanes, massages thaïlandais et une exposition photos «contemplative». À 22h30, extinction des feux, place au son. Chaque soir, un nouvel artiste livre sa musique, durant pas moins de 9 heures. Des ondes douces et électroniques, planantes. Et très différentes selon la sensibilité de l'artiste. Il existe en effet plusieurs sous-types de musique ambiante, dont le style «drone» composé de légers vrombissements.

«Le but est de faire vivre une expérience immersive aux participants dans une salle de concert aménagée, de créer une atmosphère sensorielle unique», explique Nicolas, l'un des trois membres de Bamba Triste, avec Rémi et Léonard, âgés de 25 à 30 ans. Quel intérêt de jouer non-stop puisque tout le monde dort? «Les gens dorment certes mais ils se trouvent dans un état de conscience particulier. On entend quand même lorsqu'on n'est pas dans un sommeil profond et la rêverie est stimulée.»

Un petit-déjeuner est compris dans le prix du billet - qui s'élève à 25 fr. Pas de gratuité possible, l'événement n'est pas subventionné. «On met en péril nos salaires pour l'organiser!»

La première édition du festival, en 2016 à la Fonderie Kugler, avait récolté de nombreuses réactions positives et les soirs ont affiché complets, continue l'organisateur. «Par la suite, nous avons reçu de nombreuses sollicitations d'artistes intéressés à se produire si le festival était reconduit.»

Le concept des nuits sonorisées, ou sleep concerts, vient des États-Unis. «On les attribue au musicien expérimental Robert Rich qui a, le premier, organisé de telles nuits dans les années 80.» Le concept tombe dans l'oubli avant de refaire surface ces dernières années. «En 2015, Léonard est tombé par hasard sur un DVD de Robert Rich, il a aimé le concept et on s'est lancé.» (TDG)