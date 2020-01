Un festival genevois en mode californien

Plantes vertes et cactus. Ceux-ci forment cette année un leitmotiv de Black Movie. Comme dans la chanson de Jacques Dutronc et de Jacques Lanzmann, on en trouvera partout. Ils sont discrets sur l’affiche, mais on les repère pourtant très vite. Quant à cette villa, elle se trouve aussi sur une île, sur la page «Second Life» du festival. Vous suivez? Non, et c’est normal. Le festival, comme son affiche, comme certains de ses programmes, forme un vaste jeu de pistes dans lequel il est fortement conseillé de se perdre. Et cette année plus encore.