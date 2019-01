Un ex-policier en herbe enfume la justice par amour: il est condamné

Il y a deux ans, Z. et M. étaient de vrais tourtereaux. L’avenir souriait à ce couple: lui, M., venait de terminer son école de police, Z. faisait ses premières armes dans un bureau d’architectes. Prêts à prendre leur envol, les amoureux convoitaient un petit nid en ville pour vivre ensemble à Genève. Mais la concurrence ne fait pas de quartier et, par-dessus le marché, les délais pour déposer leur dossier s’avèrent serrés.

C’est dans ce contexte d’urgence que la régie Naef reçoit, en 2017, leur candidature contenant les documents habituels sur leurs revenus et leur solvabilité. Au milieu de cette paperasse figure une curieuse attestation de non-poursuite qui intrigue le régisseur. Ce dernier alerte l’Office des poursuites, qui fait suivre à la justice. En effet, l’attestation de non-poursuite du policier en herbe s’avère être un faux.

Après quelques jours, une enquête est ouverte et M. reçoit par courrier une convocation de la police des polices (IGS). Il tombe des nues en ouvrant le pli. Le soir précédant son audition, la jeune architecte confie à son compagnon avoir produit un faux pour gagner du temps et en pensant qu’il n’avait pas de problèmes de poursuites. Elle fond en larmes et sombre dans une crise d’angoisse. Il la rassure et le lendemain lors de son interrogatoire, il prend sur lui et déclare être à l’origine du faux document. Le Parquet le condamne par ordonnance pénale pour faux dans les certificats.

Quelque temps plus tard, il fait opposition et revient sur ses premières déclarations. Il désigne sa compagne, qui avoue avoir créé la fausse attestation. L’affaire atterrit donc en 2018 devant le Tribunal de police, qui a tranché récemment: le juge acquitte aujourd’hui M. pour induction de la justice en erreur. Mais elle le reconnaît coupable d’entrave à l’action pénale: «Il a agi pour favoriser la prévenue (…) Au vu de ces relations très étroites, le Tribunal exemptera le prévenu de toute peine.» Pour son avocat Me Robert Assaël, M. doit être totalement acquitté, «car c’est par amour pour sa dulcinée qu’il s’était autoaccusé: son mobile était noble!»

Z., défendue par Me Alain Berger, est, elle, condamnée pour faux dans les certificats: «Sa faute n’est pas légère, selon les juges. Elle a porté atteinte à la confiance qui est placée dans un document émanant d’une autorité, ce par pure convenance personnelle.» Elle écope de 60 jours-amendes avec sursis.

Au final, M., qui ne travaille plus à la police, avait-il des poursuites? «En réalité, il avait réglé ses dettes, relève Me Assaël. Mais le problème est que tant que les créanciers ne le disent pas à l’Office des poursuites, elles y restent inscrites.» Malgré leurs tracas judiciaires, M. et Z. ont finalement trouvé un appartement et vivent toujours heureux. (TDG)