Un expert passe à la loupe le dépôt neuf des musées

Qui se serait douté, en visitant ces locaux dernier cri, qu’ils seraient déclarés inaptes au service quelques mois après leur mise en fonction? À l’évidence, personne. Mais c’est un fait: les entrepôts du Carré Vert, bâtis à la Jonction pour recevoir les collections des musées de la Ville de Genève, présentent un vice de construction. Des fissures sont apparues dans la couche de ciment qui, sur 5 mm d’épaisseur, recouvre les sols. Une malfaçon qui a stoppé net le déménagement des objets cet été, ainsi que l’ouverture des caisses et le déballage des pièces déjà sur place. Tout est au point mort depuis cinq mois. Entre leurs fines feuilles de papier de soie, les plumes d’ara du Musée d’ethnographie s’ennuient.

Lire aussi: Un bunker loge les trésors du MAH

Le bâtiment censé durer cent ans a coûté 45 millions au contribuable. Le Conseil administratif se devait donc de réagir, et d’agir. Il a annoncé mercredi qu’il mandatait «un expert juridique reconnu» et le chargeait «d’évaluer les responsabilités face à ces malfaçons». «Nous tiendrons le Conseil municipal au courant des tests effectués, précise Sami Kanaan, en charge de la Culture. Et nous informerons le plus rapidement possible les membres de la Commission des arts et de la culture et ceux de la Commission des travaux et des constructions, sur place. Il faut qu’ils voient in situ de quoi on parle.»

Le coup de frein intempestif au chantier des collections aura un coût, impossible à chiffrer pour l’instant. La réparation des dommages également. L’expert, dont le nom est encore tenu secret, devra trouver le coupable. Si c’est l’entreprise chargée de poser la couche de ciment, qui entre-temps a fait faillite selon les informations données par Rémy Pagani, responsable du Département des constructions et de l’aménagement, il se pourrait que la Ville doive se retourner contre le bureau mandataire du chantier et ses assurances.

Craintes pour l’avenir

De quoi parle-t-on, au juste? «De fissures presque impossibles à déceler à l’œil nu, précise Nelly Cauliez, conservatrice responsable de l'unité Régie à la Bibliothèque de Genève (BGE) et responsable, au Carré Vert, de la cellule Protection des biens culturels en cas de sinistre. Imaginez une dalle en béton sur laquelle on pose de la moquette. C’est comme si celle-ci était défibrée à certains endroits. Ce n’est pas la dalle en béton de la structure qui est fendue, mais bien le revêtement en ciment par-dessus. Il n’y a eu, à aucun moment, mise en danger ni des personnes ni des biens culturels.»

Il n’empêche… Avec le poids des chariots et des transpalettes véhiculant les milliers de pièces du Musée d’art et d’histoire (MAH), complètement installé au Carré Vert, et du Musée d’ethnographie (MEG), qui a arrêté cet été de déballer ses cartons, le ciment s’est fendillé. «Deux raisons à cela, explique Nelly Cauliez: le ciment ne répondait pas au cahier des charges établi par la Ville. Et au moment de la mise en œuvre, l’apport d’eau dans le mortier a été trop important; les qualités mécaniques du matériau ont été altérées. C’est comme une pâte à pizza dans laquelle on met trop d’eau ou trop de farine, elle se craquelle!»

Tests jusqu’en mars

Une batterie de tests est menée dans un grand local vide jusqu’en mars, afin de déterminer quelle méthode employer pour régler ce problème de fissures. «C’est surtout important pour l’avenir. La Ville est en droit d’attendre un bâtiment neuf en parfait état de fonctionner et correspondant aux standards fixés», déclare Armelle Combre, pour le Département municipal de la culture. «Il s’agit pour nous d’une mesure de précaution par rapport aux enjeux de ce bâtiment: la protection et la conservation des plus belles et des plus importantes collections patrimoniales de la Ville de Genève.»

Nelly Cauliez tient en outre à préciser: «Il n’y a aucun problème d’eau dans le bâtiment, il est parfaitement étanche. C’est une cuve à l’intérieur d’une autre cuve; entre les deux, un vide sanitaire parfaitement imperméable, équipé de toute une batterie d’alarmes. S’il y avait la moindre entrée d’eau dans cette première cuve - qui n’est pas celle abritant les collections - nous serions immédiatement alertés sur nos smartphones. Or, même lors des pluies diluviennes du 15 juin, pas une goutte d’eau n’a pénétré dans les locaux.»

La responsable de la cellule Protection des biens culturels en cas de sinistre admet que 4 pièces sur les 43 que compte le Carré ont subi une hausse de température de 2 degrés durant la canicule. «Il devait y régner 15 degrés et 35% d’humidité relative, on est monté à 17 degrés, et le taux d’humidité correct a été maintenu. Des joints ont été renforcés depuis. La Direction du patrimoine bâti a effectué les travaux nécessaires et réglé le problème à 99,9 %.»