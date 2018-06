Un essaim survole Plainpalais et se pose à la rue des Sources

En remontant la rue des Sources depuis celle de Carouge, en direction du boulevard des Philosophes, on découvre une rangée de robiniers faux acacias, cinq beaux arbres plantés pour leurs qualités ornementales et mellifères. Ce dimanche matin à 8h, l’autoéchelle des pompiers a pris position au pied du troisième tronc.

Abattage en urgence? Deux sapeurs ont embarqué dans la nacelle. Ils n’ont pas des casques de bûcherons urgentistes, mais des vareuses et des gants à manchettes longues. Les visages s’effacent derrière leur voile noir de veuve méditerranéenne. Un sergent et un caporal. Ils commencent par faire une reconnaissance en façade. L’un d’eux déroule son scotch de plombier et ferme de l’extérieur les fenêtres restées ouvertes.

Nuages d’abeilles

Les voici à dix mètres du sol, face à une branche qui a doublé de volume. Le segment épaissi fait plus d’un demi-mètre. Il s’anime. Un nuage d’abeilles, bien visible du sol, entoure rapidement les intervenants. Ils ont été appelés pour traiter un essaim de bonne taille, près de 50 000 ouvrières et éclaireuses mélangées.

«Nous sommes venus en reconnaissance la veille au soir, explique l’officier de direction du SIS, Pascal Desjacques. La centrale a reçu l’appel samedi soir peu après 20h. J’ai pris la décision d’intervenir plutôt à la lumière du jour. Le risque était de voir les abeilles désorientées se regrouper autour des candélabres de la rue et se disperser en s’approchant des appartements allumés. La récupération d’un essaim au centre-ville pose des problèmes de sécurité en lien avec le voisinage. On doit d’abord penser aux habitants.»

Celui de la rue des Sources est un cas d’école intéressant, sans être non plus exceptionnel par sa localisation. On fait aujourd’hui son propre miel sur les terrasses des hôtels, les toits des théâtres et des piscines publiques. Pas étonnant que les essaims primaires du mois de mai s’offrent un survol de Plainpalais durant le week-end. Les colonies fugueuses s’arrêtent dans les squares et sur les places, s’accrochent aux pédaliers et guidons de vélos, ou alors, comme ici, prennent de l’altitude.

Vaporisateur efficace

Avant de finir leur escapade dans la caisse de récupération. Les pompiers apiculteurs sont des professionnels. Leur lance d’attaque rapide est un vaporisateur efficace imitant l’eau de pluie. La projection des gouttelettes comprime la boule qui lâche prise. Le gros de la colonie tombe dans la ruchette de couleur jaune.

Laquelle restera ainsi, durant toute la journée de dimanche, suspendue avec du fil de fer. Tout autour, les éclaireuses sonnent déjà le rappel, battent des ailes et activent leurs glandes odorantes, signe que la reine est à l’intérieur. On attendra le soir pour venir récupérer le tout, les égarées et les couche-tard. Avant de ramener la colonie en caserne, avec sa fiche d’admission dûment remplie.

L’inspecteur des ruches

Les opérateurs de la centrale 118 contacteront en début de semaine l’inspecteur des ruches servant de répondant pour le secteur concerné. «A défaut de restituer l’essaim au bon apiculteur, rarement présent au moment de l’envol fugueur, on veillera en revanche qu’il puisse retourner dans sa zone de départ», commente l’officier du SIS. Plainpalais ne manque pas de quartiers voisins. Dans chacun d’eux, on extrait du «miel de béton». A la rue des Sources, on est plutôt miel d’acacias. (TDG)