Un épicier porte plainte contre deux frères et se fait poignarder

«Je crains une grave erreur judiciaire»

Me Robert Assaël défend l’épicier des Grottes poignardé en juillet 2018. Selon lui, la violence des suspects a transpiré en audience: «On est au paroxysme de la violence gratuite. C’était une attaque extrêmement brutale, animale et sauvage.

Les agresseurs n’assument pas leurs actes d’une lâcheté rare. De plus, leur ligne de défense est cousue de fil blanc. Le cadet, mineur, prend tout sur lui, alors que son grand frère affirme avoir tout fait pour l’empêcher d’agir. Pourquoi? Parce que le droit des mineurs est beaucoup moins sévère que celui applicable aux adultes. Cette approche opportuniste est contredite par l’instruction, qui démontre le rôle important de l’aîné et les mensonges récurrents des prévenus…» Son client s’est vu mourir, dit-il: «S’il est un miraculé, il reste très choqué. Il ne vit plus, il survit comme un robot: il a tout perdu!»



Défenseur du second plaignant, Me Michael Anders réagit à son tour: «Mon client, un homme de couleur, a dû entendre, de la bouche de l’un des auteurs au moins, des propos injurieux, franchement racistes. Le mobile déclaré des auteurs est donc antisémite pour l’une des victimes, et raciste pour l’autre.» Me Nicolas Golovtchiner, avocat du frère aîné, souligne que son mandant conteste avec la plus grande fermeté les faits reprochés: «Il explique avoir fait tout son possible pour séparer son frère et la victime et avoir donc protégé cette dernière. Il maintient ne l’avoir ni frappée ni insultée. Il ne s’agit là nullement d’une stratégie de défense mais de l’explication donnée dès le premier interrogatoire à la police.»



Me Golovtchiner ajoute que son mandant «est désespéré des accusations à son encontre et vit son enfermement comme une profonde injustice. Au vu de la façon dont a été menée l’instruction de cette cause, soit essentiellement à charge, je crains qu’une grave erreur judiciaire puisse être commise par la justice dans cette affaire. Si le malheur de la victime ne fait aucun doute, faut-il pour autant, et pour obtenir une soi-disant réparation, ajouter une condamnation injuste pour l’un des prévenus?» F.M.