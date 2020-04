Un entrepreneur genevois rachète une usine de masques en France

La bataille contre le coronavirus s’est doublée d’une bataille pour les masques hygiéniques. C’est que la demande de ce petit objet de tissu est aussi forte que son offre est parfois faible et son acquisition complexe.

Certains ont flairé là un bon filon. C’est le cas d’Abdallah Chatila. Après avoir fait parler de lui en important de Chine en Suisse, il y a quinzaine de jours, 350 millions de masques notamment, l’entrepreneur et investisseur genevois d’origine libanaise a annoncé mardi qu’il s’engageait à racheter une usine de production de masques à Plaintel, dans les Côtes-d’Armor, en Bretagne. Le fondateur et président de m3 Groupe, basé à Genève, a signé une lettre d’intention dans laquelle il promet d’investir 15 millions d’euros (environ 16 millions de francs) pour relancer le site de production français, vaste de 25'000 m2. Celui-ci a été fermé en septembre 2018 par son ancien propriétaire, le géant étasunien Honeywell. Auparavant, les derniers ouvriers avaient été licenciés pour motifs économiques et l’outil de production avait été délocalisé à Nabeul, en Tunisie. La somme qui sera investie doit permettre à l’usine de renouer avec une production de 250 millions de masques par an. Laquelle production devrait reprendre «pour la fin de l’année», souhaite-t-on à m3 Groupe.

«Cette initiative est une réponse concrète à un enjeu sanitaire de grande ampleur et à la nécessité stratégique de relocaliser la production de masques en Europe», explique Abdallah Chatila.

Fabrique à Plan-les-Ouates

L’homme d’affaires nourrit aussi le projet d’ouvrir une usine de masques de protection à Genève. L’annonce en a été faite la semaine dernière. La manufacture produira des masques trois plis, FFP2 et FFP3, ainsi que des masques réutilisables «de haute qualité», affirme l’enseigne. Du gel hydroalcoolique sera également produit sur place.

La fabrique sera implantée à Plan-les-Ouates, dans le bâtiment industriel baptisé Stellar 32, propriété de m3 Groupe, où elle occupera une surface de 2000 m2, après quelques transformations.

«Nous souhaitons pouvoir contribuer à fournir à l’État, au monde médical et aux entreprises du matériel de protection. Nous estimons qu’il faut fédérer toutes les bonnes volontés en cette période de crise inédite», indique Abdallah Chatila.

Les demandes d’autorisations nécessaires seront déposées d’ici à la fin de mai. Le lancement des lignes de production est espéré pour «les prochains mois». Le coût du projet est évalué à 10 millions de francs.

À noter que l’ouverture de cette usine entraînera la création de 50 emplois. Les postes à pourvoir à terme le seront dans la production, l’approvisionnement ainsi que dans la recherche et le développement, notamment.

Le site sera exploité par m3 Sanitrade, la nouvelle filiale spécialisée dans les produits de santé de m3 Groupe. Celui-ci est actif dans des domaines très variés, comme l’immobilier, l’hôtellerie, la restauration ou encore l’événementiel.