Un entrepreneur et sa femme sous les verrous pour usure à Genève

Le Ministère public genevois ainsi que la police judiciaire enquêtent sur une affaire d’usure au détriment de plusieurs dizaines de sans-papiers asiatiques. Selon nos renseignements, un entrepreneur genevois et sa femme se retrouvent désormais sous les verrous, suite à une plainte pénale anonyme.

Une centaine de clients

Arrêtés il y a deux semaines après leur audition par le Parquet, ces deux Suisses, sans antécédents judiciaires, sont suspectés d’avoir octroyé, depuis plusieurs années, des prêts à un taux d’intérêt pouvant atteindre 20%. Une centaine de débiteurs du couple seront prochainement entendus par les enquêteurs pour déterminer quel taux d’intérêt leur a été appliqué.

Lors d’une récente perquisition dans les locaux de la banque UBS à Cornavin, les inspecteurs ont notamment retrouvé dans le coffre des prévenus des enveloppes contenant des bijoux. Il pourrait s’agir de gages laissés par leurs clients. D’autres joyaux, glissés eux aussi dans des enveloppes, ont également été saisis au domicile des époux.

Le duo est aussi soupçonné d’avoir favorisé la venue en Suisse de ressortissants étrangers. Ces derniers sont originaires du même pays que la prévenue. Les suspects, présumés innocents, auraient également sous-loué à certaines de ces personnes un appartement en ville en majorant le loyer de 250 francs par mois.

La prévenue, qui tenait une sorte de carnet du lait des prêts, assure qu’elle ignorait qu’un taux de 20% était illégal. Elle affirme aussi que son mari n’a rien à voir avec cette affaire. Si elle a écrit son nom sur les documents des transactions, ce serait pour améliorer ses chances d’être remboursée. Elle soutient en substance avoir agi entre 2016 et 2018 pour aider une dizaine de compatriotes, tout au plus, qui se trouvaient dans le besoin. Et d’ajouter que certains d’entre eux n’ont jamais remboursé leur dû. Quoi qu’il en soit, elle conteste fermement avoir démarché des clients. À ses yeux, ce sont eux qui étaient demandeurs. Enfin, elle réfute catégoriquement l’accusation de trafic d’êtres humains, soit d’avoir facilité l’entrée et le séjour illégal de clandestins. Elle se souvient d’avoir aidé une amie au pays, en lui prêtant de l’argent, pour obtenir un visa. Rien de plus.

Photos des débiteurs

Les inspecteurs ont analysé le téléphone portable de l’épouse contenant les photos du fameux carnet. Selon une plaignante, les prévenus étaient systématiquement présents lors des transactions. Elle décrit leur mode opératoire: la femme dialoguait avec la victime, l’homme donnait son feu vert. Il serait même arrivé que l'époux menace une victime insolvable. Si elle ne payait pas dans les temps, il allait alerter ses employeurs. L’homme, entendu deux fois par le Ministère public, tout comme son épouse, rejette les charges pesant sur lui. Se déclarant très pris par son travail, il assure ne pas avoir été au courant des taux d’intérêt de 20%, ni du nombre de personnes qui ont bénéficié des prêts de sa femme. Il raconte enfin avoir pris quelques photos des débiteurs, à la demande de sa femme, pour se souvenir de leurs visages.

Libération refusée

Les investigations, dirigées par la première procureure Séverine Stalder, n’en sont qu’à leur début. Elles devront déterminer l’ampleur des profits, l’emplacement de l’éventuel magot, le nombre de clients et de sous-locataires. C’est notamment pour permettre à l’enquête d’avancer mais aussi en raison du risque de fuite et de collusion que le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a refusé de libérer provisoirement le duo. Contactés cette semaine, ses avocats, Mes Thomas Barth et Olivier Wasmer, se refusent à ce stade à tout commentaire. (TDG)