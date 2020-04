Un entrepreneur écope de 6 ans fermes pour traite d'êtres humains

«Il s'agit là, à n'en pas douter, d'une forme d'esclavage moderne. En s'adonnant à la traite d'êtres humains, le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine de ses victimes.» Les propos du président du Tribunal correctionnel de Genève, Fabrice Roch, sont cinglants. Pour avoir maltraité ses ouvriers sur plusieurs chantiers genevois, vaudois et valaisans de 2014 à 2017, un entrepreneur a été reconnu coupable, ce jeudi 9 avril, de traite d'êtres humains par métier et d'usure par métier. Il est condamné à 6 ans de prison ferme.

Une peine notamment assortie d'une expulsion du territoire suisse durant dix années, à purger après sa détention. En outre, il devra verser les salaires dus aux plaignants et indemniser huit d'entre eux pour tort moral, à hauteur de 5000 francs chacun.

Première dans le cadre du travail forcé

À n'en pas douter, cet arrêt fera date. «Le tribunal pénal de Genève s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne, c'est une première dans le cadre du travail forcé en Suisse et le droit des victimes de recevoir un salaire digne et juste», se sont félicités à l'issue de la lecture du jugement Mes Olivier Peter et Fabio Burgener, avocats de deux des plaignants.

Un jugement «juste, courageux, bien fondé, bien étayé et bien motivé, qui offre aux victimes la reconnaissance du statut d'être humain», a enchaîné sa conseur, Me Lorella Bertani.

Payés 20 centimes de l'heure

Les agissements de ce patron actif dans le bâtiment, interpellé en Valais le 13 octobre 2017, ont été longuement décrits lors de son procès qui s'est tenu la semaine passée, durant trois jours (lire nos articles en relation). Salaires de misère se montant finalement de 20 centimes à 6,50 francs de l'heure, manque de sécurité sur les chantiers, piètres conditions de logement, nourriture insuffisante tant en qualité qu'en quantité...

Dupés dès leur arrivée en Suisse

Recrutés par le biais de petites annonces sur Internet, attirés par «des salaires de l'ordre de 10 à 12 euros de l'heure qualifiés de compétitifs, bons et stables», relèvent les juges, ces ouvriers étaient tous originaires, comme l'entrepreneur, de l'Europe de l'Est. Des travailleurs se trouvant «dans des situations personnelles et financières précaires».

Dupés dès leur arrivée en Suisse, ils ont tous connu des conditions de vie et de travail totalement indignes. Avec des salaires initialement proposés qui étaient «unilatéralement revus à la baisse» par leur patron. Avant que celui-ci ne leur dise qu'ils seraient payés à l'issue du chantier, n'accordant que quelques maigres avances à ceux qui les quémandaient. Des salaires qui, au final, n'étaient pas versés!

Multiples autres infractions

L'entrepreneur s'est aussi rendu coupable de multiples infractions à la loi sur le travail. Il a par exemple donné de fausses informations sur les salaires versés et sur l'identité même de certains de ses ouvriers, afin d'obtenir des permis de travail; il n'a pas rétrocédé leurs cotisations sociales et de prévoyance professionnelle. À cela s'ajoutent la dénonciation calomnieuse, la gestion fautive, le travail illégal ou encore l'abus de confiance.

Incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis plus de deux ans et demi, cet homme de 36 ans va donc rester encore un bon bout de temps derrière les barreaux. «Sa peine est très lourde, et c'est assez problématique au vu de son état de santé», a confié pour sa part Me Elizaveta Rochat, avocate de la défense.