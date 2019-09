Un énorme projet routier prévu à Vernier passe la rampe

Session productive pour le conseiller d’État Serge Dal Busco! Jeudi, le patron des Infrastructures faisait voter un assouplissement légal permettant de réaménager les places de parking et par extension la mobilité, douce notamment, en zone urbaine. Hier, les députés ont débloqué, contre l’avis du MCG, 97 millions permettant la construction à Vernier d’un barreau routier reliant la route de Satigny et la route de Peney et d’une demi-jonction d’autoroute.

Des routes? Vu le sort réservé récemment par les élus à d’autres projets routier à Troinex et Plan-les-Ouates, ce vote aurait pu être risqué… Mais finalement, il n’en a rien été, la majorité ayant été «bétonnée» en commission. La Verniolane Christina Meissner (PDC) en est presque étonnée: «Ce projet était mal parti, car, au départ, le Conseil d’État ne tenait pas compte des demandes des agriculteurs et des riverains, puis, en 2017, il a entamé une consultation sérieuse.» Finalement, plus d’un tiers du tronçon, soit 655 mètres sur 1,7 km, a été enterré et des mesures d’accompagnements, notamment une voie verte, ont été élaborées.

À vrai dire, pour les partis, l’atout principal est ailleurs et le député d’EàG Christian Zaugg le résume: «Il s’agit de permettre le relogement des entreprises situées aujourd’hui à la Praille. Demain, 25 000 emplois trouveront abri à la Zimeysa!» Pour les élus, leur vote s’impose: «Il s’agit de mettre en œuvre notre projet d’agglomération», souligne Nicole Valiquer (PS). Stéphane Florey (UDC) renchérit: «Il faut assumer la densification de nos zones industrielles. Et puis, en matière routière, Genève n’a rien fait depuis vingt ans.»

Seul le MCG refuse de marcher. Pas question de communier dans l’enthousiasme général. François Baertschi, le Verniolan Thierry Cerutti, Daniel Sormanni dénoncent l’aspirateur à voitures. «70% du trafic viendra de France voisine et facilitera un développement déséquilibré», disent-ils. Thierry Cerutti dénonce dans la foulée le saccage des champs, des prés et des grenouilles du secteur. En outre, «les habitants du secteur ne vous remercieront pas. Car les 25 000 voitures liées aux 25 000 emplois vont devoir ressortir du périmètre et se déverseront autour.»

Et les Verts alors? En commission, ils avaient accepté le projet de loi, mais en plénière, un troisième Verniolan, le député Mathias Buschbeck, dégaine un amendement, destiné, dit-il joliment, «à inscrire dans la loi les buts de la loi». En réalité, il s’agit de diminuer la taille des voiries sur les routes de Vernier et de Meyrin afin que la baisse du trafic provoquée par la nouvelle infrastructure ne se fasse plus sentir après quelques années de modération. Mais la proposition ne convainc pas.

Le magistrat Serge Dal Busco boit du petit-lait lorsqu’il prend la parole. «Après le vote d’hier et celui d’aujourd’hui, quelque chose ne serait-il pas en train de changer en matière de mobilité à Genève?» lance-t-il. Il répond lui-même à sa question: «Il y a une prise de conscience liée aux changements de l’urbanisme du canton. La leçon à retenir néanmoins, c’est qu’à Genève, tout doit être concerté, compte tenu de la masse des intérêts divergents.»

Au vote, le projet passe par 54 oui (PLR, PDC, EàG, PS, UDC) contre 16 non (MCG) et 16 abstentions (Verts).

Un geste pour les requérants d’asile

Combien sont-ils, ces requérants d’asile mineurs non accompagnés à Genève? Six cents, apparemment. Leur sort a occupé une partie de la journée du parlement vendredi. Pourquoi? C’est qu’une partie d’entre eux, lorsqu’ils atteignent 18 ans, sortent du dispositif de prise en charge et se retrouvent «sans accompagnement social, sanitaire et pédagogique», déplore une motion déposée par les Verts, soutenue par la gauche et le PDC. Elle demande en conséquence d’allonger le soutien offert jusqu’à leurs 25 ans.

Un autre texte, porté par les mêmes forces, propose de faire des démarches à Berne afin que la Confédération autorise les requérants dont la demande d’asile a été refusée mais qu’il n’est pas possible d’expulser à travailler ou à suivre une formation.

Car le paradoxe, c’est que ne pouvant ni travailler ni étudier, ces personnes se retrouvent souvent à l’aide sociale d’urgence, parfois pour des années. Trois cent soixante personnes seraient concernées, estime la motion. Allait-on voir se dérouler un combat entre droite et gauche sur ce sujet délicat? Non, les deux textes ont été largement acceptés, y compris par le PLR. Ils ont été renvoyés au Conseil d’État avec l’assentiment du conseiller d’État Mauro Poggia, pour qu’il en applique les demandes. Seule une partie de l’UDC, relayée par Marc Fuhrmann et André Pfeiffer, s’y est opposée, tandis que le MCG s’abstenait.

M.BN