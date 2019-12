Un enfant passe sous les roues d'une voiture à Corsier

Peu avant 8 h ce matin, un enfant de dix ans qui circulait à vélo est passé sous les roues d'une voiture sur la route du Lac à la sortie de Corsier village. Coincé sous le véhicule, l'enfant a nécessité l'intervention des pompiers pour être secourus. «À 8 h 20 , nous avons commencé à déployer et gonfler les coussins de levage, qui permettent de soulever des charges lourdes», détaille le premier lieutement des SIS Jean-Pierre Zürcher. «Pendant ce temps, un hélicoptère s'est posé. À 8 h 29 , l'enfant était dégagé, il a été héliporté au service de pédiatrie des HUG. Son pronostic vital n'est pas engagé.»

Aux onze pompiers des SIS s'ajoutent les policiers et le personnel médical venu sur place, dans un véhicule du SMUR (soit Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et une ambulance. En tout, «une bonne vingtaine de personnes», estime le premier lieutenant.

L'automobiliste, une Suissesse de 28 ans, n'a quant à elle pas été blessé mais est «passablement choquée, tout comme les témoins» de l'accident, précise Jean-Pierre Zürcher. Les policiers sont restés sur place après le départ des pompiers à 9 h 25 , mais «la circulation a pu reprendre normalement dès 9 h 15 », indique Joanna Matta, porte-parole de la police genevoise, qui aura la tâche de déterminer les circonstances de l'accident.