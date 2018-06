Un détenu de Champ-Dollon boute le feu à son matelas

Hier soir, peu avant 21h, les centrales 117, 118 et 144 envoient du monde à la même adresse, la prison de Champ-Dollon. Quinze hommes du SIS, sept véhicules dont une ambulance, rejoints rapidement par «trois patrouilles de police, venues en appui des pompiers», indique leur porte-parole, Joanna Matta. Deux autres ambulances, ainsi que le cardiomobile sont également engagés.

Les raisons d’un tel déploiement? «Un feu dans une cellule du 4e étage, le dernier du bâtiment principal, déclare Laurent Forestier, directeur de la communication de l’Office cantonal de la détention (OCD). L’alarme incendie s’est déclenchée à 20h48 dans les murs de la prison. Des agents de détention sont immédiatement intervenus pour maîtriser le sinistre et extraire le détenu de sa cellule.»

Des agents qui appartiennent au Détachement incendie Champ-Dollon (DICD) et agissent en étant formés pour ce type d’intervention comme des pompiers d’entreprise, à ceci près que l’on est en milieu carcéral. «A l’arrivée des sapeurs professionnels, le sinistre était sous contrôle, poursuit Laurent Forestier. Ces derniers ont pris le relais et renforcé le dispositif de ventilation déjà mis en place.»

Causes et conséquences du sinistre? «Intentionnel. Le détenu, seul dans sa cellule, placé sous le régime d’une sécurité renforcée, mais autorisé à fumer, a bouté le feu à son matelas. Il a été acheminé aux HUG pour des contrôles approfondis. Son état ne présentait pas d’inquiétude particulière. Il n’était pas inanimé sur la civière et s’est montré assez virulent au moment d’être extrait de sa cellule.»

Quant au personnel? «Deux agents ont également été contrôlés à l’hôpital dans la soirée, mais ils ont pu rentrer chez eux peu de temps après et, aux nouvelles prises ce matin, ils se portent bien», conclut le responsable de la communication de l’OCD. (TDG)