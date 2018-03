Un député veut une rallonge pour «sauver» la plage

Six millions de francs pour éviter une plage «au rabais». C’est la somme que réclame le député Vert François Lefort. Il a déposé la semaine dernière un projet de loi au Grand Conseil. Objectif: obtenir un crédit complémentaire. «La plage des Eaux-Vives est un projet populaire très attendu, commente l’écologiste. Or, l’État cherche à faire des économies de bout de chandelle qui risquent de gâcher la fête. Il faut sauver la plage.»

Le Grand Conseil a déjà exprimé son inquiétude vendredi passé. À une large majorité (sans le MCG), il a voté une résolution de la socialiste Nicole Valiquer qui demande à l’État de faire en sorte que la plage dispose de suffisamment de toilettes. Ce qui n’est pas acquis.

Comme la Tribune de Genève le révélait début février, les sanitaires ont fait les frais de mesures d’économie. Il ne devrait y avoir plus que huit toilettes, alors que jusqu’à 8000 personnes sont attendues les grands jours. «Il est incroyable de devoir demander des choses aussi triviales, a déploré Nicole Valiquer devant les députés. Les femmes vont devoir faire la queue, des gens iront se soulager dans le lac ou dans le voisinage. C’est indigne d’un projet d’une telle ampleur.»

Ces problèmes dans la réalisation de la plage ont été évoqués dans nos colonnes en octobre déjà. Nous faisions état de possibles dépassements des coûts en raison de modifications importantes apportées au projet. À l’époque, le Département de Luc Barthassat n’a pas confirmé ces craintes. Son porte-parole nous répondait: «Le budget voté est suffisant pour réaliser une plage et un port aux Eaux-Vives répondant aux demandes de la loi d’investissement.» Le Département attendait la fin de l’année pour faire le point.

Des millions de surcoûts

Vendredi passé, Luc Barthassat a enfin reconnu que tout n’était pas aussi rose. En réponse à la résolution Valiquer, il a admis que ses services lui ont fait part de dépassements «entre 12 et 17 millions de francs». Après «réévaluation du projet», ce chiffre aurait été ramené entre 3 et 6 millions.

Six millions, c’est le montant que réclame désormais François Lefort via son projet de loi. Le député rappelle que le crédit global a été élaboré il y a dix ans et ne tient pas compte du renchérissement. Par ailleurs, la plage, plus petite qu’au départ, nécessitera moins de remblais, qui sont une source de revenus pour le projet. Son coût total, avec l’extension de la Nautique et un nouveau port, s’élève à 61 millions de francs.

«Pour le moment, l’Etat bricole pour trouver de l’argent, déplore François Lefort. Il veut faire payer l’installation de la buvette au futur exploitant. Celui qui investira des centaines de milliers de francs ne fera pas des prix populaires.»

Luc Barthassat a donc affirmé qu’il pourrait réclamer une rallonge de 3 à 6 millions.

Douches pour sans-abri

Avant cela, il a fait une annonce fracassante. Il envisage d’équiper les sanitaires afin qu’ils soient ouverts toute l’année. Ce qui permettrait, a-t-il dit, d’offrir des toilettes et des douches aux sans-abri. «Mon collègue Mauro Poggia m’a confirmé qu’il y avait des besoins pour une telle prestation.»

«C’est vrai, confirme Mauro Poggia. Mais il faudrait étudier attentivement la question avec les services sociaux et cela nécessiterait un encadrement. Et pour l’été, il s’agirait d’éviter que des enfants prennent leur douche aux côtés de sans-abri.»

Des points d’eau pour les SDF, il en existe deux en Ville. Ces structures sont dotées d’un encadrement social et financées par la Ville. Peut-on imaginer une telle prestation au milieu d’une plage et de milliers de baigneurs?

La perspective fait bondir Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville. «Cette idée est incompréhensible. J’y vois une manière de faire diversion. Nous attendons que l’État réalise une plage équipée et qui fonctionne. C’est dans ces conditions que la Ville acceptera d’assurer l’entretien du site. Sinon, nous aurons les mêmes problèmes que le long du Rhône à la Jonction, mais en dix fois pire.» (TDG)