Un député flaire la piste de l’immobilier à Abu Dhabi

La pression ne se relâche pas sur Pierre Maudet en raison de son curieux voyage à Abu Dhabi. Jean Batou, député d’Ensemble à Gauche, a déposé ce jeudi une question urgente devant le Grand Conseil. Les interrogations précises qu’il adresse au gouvernement sont à la mesure des multiples zones d’ombre qui subsistent encore dans cette affaire. «Cette démarche, qui fait écho aux questions que se pose l’opinion publique, doit permettre à Pierre Maudet de faire toute la lumière sur les tenants et aboutissants de son voyage aux Emirats Arabes Unis (EAU) de la fin novembre 2015», écrit le député.

Le conseiller d’État Pierre Maudet s’est rendu avec sa famille à Abu Dhabi, à titre privé selon lui, pour voir un Grand prix de Formule 1. Il était accompagné de Patrick Baud-Lavigne, son chef de cabinet, ainsi que d’Antoine Daher, un entrepreneur genevois. C’est lui qui a organisé le voyage, payé par un ami, un emirati, Saïd Bustany. Mais Jean Batou se demande qu’elles étaient les autres personnes retrouvées sur place.

Projets à Genève

Le député ne manque pas de souligner qu’Antoine Daher est «lié à deux magnats libanais de la finance bien connus à Genève et aux Emirats, Magid Khoury et Philippe Ghanem». Il aimerait savoir si ce dernier a joué un rôle dans l’invitation de la famille Maudet à Abu Dhabi.

Les liens mentionnés par le député existent-ils? C’est bien le cas, selon nos recherches. Antoine Daher préside et dirige Renovis Development Sa, une entreprise de rénovation à Genève. Il entretient des relations professionnelles étroites avec Magid Khoury. Âgé de 48 ans, venu du Liban à Genève en 1976 selon le magazine «Bilan», ce dernier est un acteur discret mais très actif dans l’immobilier en Suisse romande, et à Genève en particulier, où il a implanté de nombreuses sociétés, dont Capvest Advisors. Non seulement Renovis partage le même directeur financier que Capvest, mais surtout Antoine Daher se présente, sur le réseau LinkedIn, comme «executive coordinator» de Capvest.

Cette dernière société dit offrir «une large gamme de services immobiliers, comprenant l’investissement, la promotion et la gestion de biens». Elle affirme gérer pour 500 millions de francs de biens immobiliers en Suisse, en bonne partie à Genève. On trouve un échantillon de ce portefeuille sur son site Internet, photos à l’appui. La plupart de ces immeubles sont au nom de sociétés tierces, dont des sociétés immobilières. Y figurent notamment deux petites cliniques à Genève, dont celle de Maisonneuve à Châtelaine. Capvest dispose aussi de filiales au Canada et au Portugal.

Société relativement peu connue au bout du lac dans le milieu immobilier, elle s’est fait connaître en 2014 en développant le nouveau bâtiment administratif de Merck Serono à Aubonne. Elle semble disposer d’une assise financière solide puisqu’elle a participé au concours d’investisseurs sur le site de la Caserne des Vernets, un projet de 1200 logements à 600 millions.

En 2014, Magid Khoury a aussi acquis un immense terrain de 8,5 hectares en zone villas à Troinex. Il intervient ici via une autre société, 3N Investissements, où l’on retrouve comme administrateur les avocats genevois Bruno Mégevand et Marc Gilliéron. Ces parcelles ont coûté près de 90 millions de francs. Un vaste projet comportant des dizaines de villas est à l’étude.

Enfin, selon nos informations, Magid Khoury serait en train de prospecter dans le futur quartier de Pré-du-Stand, au Grand-Saconnex, où sont notamment prévus des surfaces administratives et des bureaux.

Magid Khoury a des liens d’affaires avec l’autre magnat cité par le député Jean Batou, à savoir Philippe Ghanem. Ils administrent la même société: Couz SA. Financier né à Genève, d’origine libanaise, âgé de 38 ans, Philippe Ghanem est considéré dans la presse économique arabe comme l’une des grandes figures de la finance. L’homme d’affaires et trader s’est formé à l’Université de Genève, en administration des affaires. Il est vice-président et directeur général du groupe ADS Securities, une société financière basée à Abu Dhabi, qui prétend être l’une des plus grandes sociétés de courtage au monde.

«Laissez Maudet tranquille»

Philippe Ghanem semble lui aussi intéressé par les courses automobiles. Sa société ADS Securities sponsorise Louis Delétraz, jeune pilote genevois de Formule 2. Philippe Ghanem est le fils du financier Charbel Ghanem, dont le nom a défrayé la chronique en France dans les années 80 et 90. Ce dernier accompagnait-il Pierre Maudet lors de son entretien avec des hauts dignitaires émiratis? C’est la question que pose Jean Batou.

Interrogé par nos soins sur ses éventuels liens avec ces hommes d’affaires, Pierre Maudet a déclaré réserver ses réponses aux parlementaires, «comme il est d’usage». Contactés, Magid Khoury et Philippe Ghanem n’ont pas répondu à nos sollicitations. Patrick Baud-Lavigne n’a pas souhaité s’exprimer. Quant à Antoine Daher, il a lâché ce commentaire: «Laissez Pierre Maudet tranquille, c’est le seul qui bosse.» (TDG)