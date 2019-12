Un député PLR interpellé par la justice genevoise

Député au Parlement genevois, le libéral-radical Simon Brandt a été interpellé par le Ministère public genevois pour violation du secret de fonction. Selon nos informations, le domicile de la mère du député aurait été perquisitionné, du matériel informatique aurait été saisi.

Le Ministère public confirme l'arrestation, survenue ce matin. «La procédure concerne de potentielles violations de ses secrets de fonction, tant en sa qualité de conseiller municipal de la Ville de Genève qu'en sa qualité de collaborateur du service d'analyse stratégique de la police.» L'intéressé âgé de 35 ans devrait être auditionnée par le procureur général Olivier Jornot.

Simon Brandt devait siéger au Parlement pour les débats budgétaires. Il s'est fait «excuser cette après-midi et ce soir», confirme le président du Parti libéral-radical Bertrand Reich.

Plus tôt dans l'année, Simon Brandt qui siège également au Conseil municipal de la Ville de Genève et candidat au Conseil administratif avait été auditionné et avait vu son téléphone portable être saisi par la justice. Pour rappel, une plainte avait été déposée par la Ville de Genève après la fuite dans la presse, l’an dernier, d’un rapport du Contrôle financier dévoilant des couacs dans les frais professionnels des fonctionnaires.

«Il est trop tôt pour se poser la question d'un retrait de candidature»

Président de la section municipale du PLR, Vincent Latapie reste prudent: «Si son interpellation est liée à l'affaire des notes de frais de la Ville, je serais abasourdi dans la mesure où le rapport est considéré d'intérêt public par le préposé LIPAD (ndlr: loi sur protection des données et transparence). Mais en tant qu'avocat, je n'ai pas pour habitude de commenter des dossiers que je ne connais pas.» Cette interpellation est-elle de nature à remettre en cause la candidature de Simon Brant à l'Exécutif? «La présomption d'innocence s'applique à tous. Au candidat au Conseil administratif également. Il est beaucoup trop tôt pour se poser cette question. Ne réitérons pas les erreurs du passé», réplique son président.

Que reproche-t-on à Simon Brandt?

Une autre question reste sans réponse: Simon Brandt sera-t-il suspendu de ses fonctions au sein du service d'analyse stratégique de la police? Aucun commentaire, répond le porte-parole de la police genevoise, «le dossier étant en mains du Ministère public».

Selon «20 Minutes», il serait suspecté d'avoir effectué des recherches dans les bases de données de la police, «et ce sans en avoir les autorisations nécessaires». Le Ministère public devrait déterminer si l'élu a agi pour lui-même ou pour le compte d'un tiers, «pour autant que ces faits soient avérés», rappelle à juste titre le quotidien.