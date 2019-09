Un déficit de 590 millions? «C’est sans surprise!»

La facture des cadeaux octroyés lors de la votation populaire du 19 mai est tombée. Elle se lit dans le budget 2020 présenté jeudi par le Conseil d’État. Il affiche un excédent de charges de 589,7 millions de francs! On est donc loin des comptes 2018, présentant 222 millions d’excédent, et même du budget 2019 avec son solde positif de 27,8 millions.

La chute s’explique par un mélange de baisse des recettes, liée à la réforme de l’imposition des entreprises, et de hausse des dépenses pour une augmentation des subsides maladie et le renflouement de la caisse de pension des fonctionnaires.

Le montant de l’addition

«C’est un projet de budget sans surprise, a commenté Antonio Hodgers, le président du Conseil d’État. Des choix importants ont été faits et acceptés par la population lors de la votation du 19 mai.» La recapitalisation de la CPEG coûtera 213 millions l’année prochaine et l’augmentation des subsides d’assurance maladie 176 millions.

Quant à l’impact sur les recettes de la réforme fiscale RFFA, il a été estimé à 294 millions de francs. Une perte en partie compensée par une hausse de l’imposition des dividendes (+19 millions) et l’augmentation de la part de l’impôt fédéral direct versée au Canton (+89 millions). Au final, ce sont 186 millions qui manquent dans les caisses de l’État.

Hors impact de la CPEG et des subsides, les charges de l’État devraient augmenter de 1,9% en 2020, pour atteindre 8,753 milliards. En prenant en compte ces nouveaux coûts, l’augmentation est de 6,5%. Côté revenus, le montant est de 8,553 milliards. Ce sont donc bien 590 millions qui manquent pour équilibrer le budget.

Rappelons que ce déficit n’enclenchera pas le mécanisme du frein au déficit, car il est couvert par le montant de la réserve conjoncturelle (710 millions) et les 372 millions de francs de souplesse que le Grand Conseil avait accordés pour neutraliser l’impact de la réforme fiscale et de l’augmentation des subsides.

Prestations préservées

«Le Conseil d’État tient les promesses qu’il a faites lors des débats sur RFFA: il n’y a pas de coupes de prestations, a poursuivi Antonio Hodgers. L’augmentation des charges de 1,9% est dans la norme.» Si le gouvernement ne prévoit pas le versement de l’annuité à la fonction publique l’année prochaine, il crée en revanche 412 nouveaux postes. Ce sont les secteurs de la formation (+194) et de la sécurité (+100) qui en bénéficient le plus.

«La plupart des postes créés dans le Département de l’instruction publique (DIP) sont liés à la progression démographique», a précisé Anne Emery-Torracinta, la responsable du DIP.

Côté investissements, le Canton maintien le cap, avec 737 millions prévus au programme. La mobilité se taille la part du lion puisque cette politique publique reçoit 38% du total des investissements.

Pas le dernier déficit

En conclusion de la présentation, Nathalie Fontanet, la ministre des Finances, a rappelé que «l’ampleur du déficit et de la croissance des charges sur l’exercice 2020 reflète la mise en œuvre de réformes essentielles qui permettront un meilleur pilotage à l’avenir». Mais elle a aussi ajouté «qu’une réflexion sur la pertinence et l’efficience des prestations était nécessaire, ainsi que la recherche de recettes supplémentaires».

La conseillère d’État prépare visiblement l’avenir, qui n’est pas des plus roses. Car les déficits vont se succéder selon les prévisions du plan financier quadriennal 2020-2023, présenté également jeudi. Les excédents de charges devraient certes décroître doucement, mais ils atteindraient encore 368 millions en 2023.

Pour les partis, c’est la soupe à la grimace

La pilule du budget 2020 est difficile à avaler pour les partis. Premier à réagir, l’UDC tempête: «Nous sommes en dehors de toute norme, même avec l’acceptation d’un déficit de 372 millions, prévu par les votations récentes. Ces dépenses supplémentaires auraient pu être compensées. (...) Dans ce contexte, il est tout à fait indécent d’annoncer une augmentation de 412 postes de fonctionnaires.»

Pour le PDC, le Conseil d’État poursuit «le train de dépenses de l’État, en augmentant les charges de manière inquiétante, sans pour autant proposer de réformes structurelles ou d’économies afin de garantir la santé financière de notre canton sur le long terme.»

EàG n’est pas plus positif: «La baisse d’impôt plombe le budget et la Fonction publique passe à la caisse», une référence à l’indexation et aux annuités. Et le mouvement poursuit: «Il faudra bien que le gouvernement se décide à chercher des recettes supplémentaires».

Pour sa part, le PS relativise: «Sans surprise, dit-il, des dépenses conséquentes sont attendues pour les prochaines années qui verront la réalisation de réformes majeures et nécessaires pour Genève. Dans le même temps, le Canton devra essuyer, pour la seule année 2020, près de 200 millions de pertes fiscales induites par l’adoption de la RFFA». Défendant l'augmentation des postes de fonctionnaires, qui, dit-il, répondent aux besoins de la population, il appelle le Conseil d’Etat «à rechercher de nouvelles recettes telles que celles issues d’une réévaluation fiscale des immeubles, exigée par le droit fédéral mais toujours pas appliquée à Genève».

Le MCG accuse ... les caisses maladie de plomber le budget. Une décision de justice contraint en effet Genève à «subventionner des cliniques privées». Enfin, les subsides cantonaux pour le payement des primes sont jugés écrasants.

Les Verts aussi sont mécontents. Ils estiment que les investissements ne prennent pas suffisamment en compte le changement climatique. Pour résorber le trou, ils appellent en cette «période de vaches maigres, à la suppression du bouclier fiscal, mesure antisociale et inégalitaire au possible, qui devrait tenir de l’évidence.»

«Ce déficit excède largement ce qui était envisagé par ce même Conseil d'Etat, il y a près d'un an jour pour jour, explique enfin le PLR. Très préoccupé, il l’est surtout s’agissant de la croissance des charges à plus long terme.» Soucieux de «maîtriser les charges de l’Etat avant qu'il ne soit trop tard» , le parti rappelle qu'il vient de deux projets de loi allant dans ce sens.»