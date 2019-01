Un corbeau dénonce un climat très tendu dans les services de Pagani

«Jusqu’où les laisserez-vous aller?» La lettre anonyme reçue par certains conseillers municipaux de la Ville de Genève, mardi soir, n’y va pas de main morte. Un corbeau dénonce un climat délétère au sein du Département de l’aménagement et des constructions de la Ville de Genève, géré par Rémy Pagani. Ce dernier dément de manière catégorique.

La lettre anonyme, reçue juste avant la séance du Municipal par les différents chefs de groupe, reproche au magistrat et à sa directrice d’avoir «supprimé toute hiérarchie». La missive parle de «domination», de «pressions psychologiques» rendant «inutiles les chefs de service et de section». Elle liste ensuite toute une série de cas dans les différents services: deux démissions, une situation de mobbing, un burn-out et un arrêt maladie dans le service de l’aménagement urbain et de la mobilité, des départs en nombre au service de l’architecture, une suspension et une enquête administrative à la direction du patrimoine bâti et architectural, ou encore du mobbing puis une démission à la direction du département.

Le magistrat d’Ensemble à gauche, lui, tombe des nues face à ce dénonciateur anonyme. «Nous avons un statut du personnel qui protège de tous les abus, pour lequel je me suis battu, explique Rémy Pagani. Cette personne aurait pu venir dans mon bureau et j’aurais pu lui donner les explications nécessaires.»

Le magistrat, qui ne peut s’exprimer sur des cas particuliers pour des questions de confidentialité, regrette la forme du message. «Je n’ai jamais connu cela durant les onze années où j'ai présidé ce département. Nous y avons fait un boulot génial, construit des écoles, du logement! Les investissements sont passés de 60 à 130 millions! Avec un dénonciateur anonyme, tout le monde va se soupçonner pour essayer de savoir qui est l’accusateur et se regarder en chien de faïence. La méthode choisie est déplorable.»

Plusieurs réformes ont été menées au sein du département en question. Alors que celui-ci comptait sept services qui travaillaient en silos, il n’en dénombre aujourd’hui plus que quatre «qui collaborent très étroitement». Mais pour chaque réorganisation, tout le personnel des services concernés a été consulté et associé. Des votes à bulletin secrets ont été organisés. «Cependant, je comprends que certaines personnes puissent ne pas se reconnaître dans cette nouvelle organisation», consent Rémy Pagani. Néanmoins, il réfute tout malaise général et ne compte pas entreprendre de démarche particulière.

Ce n’est pas le cas du Municipal. Plusieurs élus font état de rumeurs persistantes sur un taux d’absentéisme et un tournus importants. Certains s’apprêtent à agir. Au PLR et au MCG par exemple, on se réserve le droit d’exiger un audit RH. «Nous allons demander des comptes», annonce Simon Brandt, conseiller municipal. (TDG)