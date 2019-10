Un convoi dangereux a traversé la ville

Après une première découverte fin août, puis une seconde quelques jours plus tard, de l’acide picrique a une nouvelle fois quitté des locaux universitaires. Ces produits très dangereux et potentiellement explosifs ont été acheminés entre 21 h et 22 h jusqu’à la place d’armes d’Epeisses, dans la commune d’Avully, pour y être détruits. Des motards de la police, épaulés par des véhicules des pompiers ont sécurisé l’acheminement de l’acide, protégé dans un gros bidon situé sur une remorque. La camionnette de la police l’a tractée depuis les locaux du CMU (Centre médical universitaire), en face de l’hôpital cantonal.

Image : Pierre Albouy

Le 23 août dernier, nous révélions que 2,5 kilos de ce puissant explosif avait été retrouvé par le Centre de traitement des déchets spéciaux d’Aire-la-Ville. La police avait alors ouvert une enquête pour déterminer sa provenance. Cet acide venait de l’université qui, depuis, a pris des mesures pour détecter la présence de ce produit. Près de 800 grammes d’acide ont été découverts dans des conditions pas suffisamment sûres pour être encore conservés. Cinq flacons totalisant 635 grammes ont été découverts dans la Faculté des Sciences, et quatre flacons contenant 156 grammes au CMU, a indiqué Marco Cattaneo, porte-parole de l’Unige.

Raison pour laquelle un nouveau convoi a été mis en place, sous les auspices du groupe de déminage de la police genevoise.

Image : Pierre Albouy

Le convoi a emprunté la rue Lombard, le boulevard de la Tour, celui des Philosophes, le rond-point de Plainpalais, l'avenue Henri-Dunant, le boulevard Carl-Vogt, la rue des Bains puis le quai Ernest-Ansermet. Il s’est alors arrêté devant la Faculté des Sciences pour récupérer le second chargement. Il s’est ensuite dirigé vers la route de Chancy pour rejoindre la place d’armes d’Epeisses.

Au moment où le convoi s’ébranlait, 15 hommes du SIS (Service d’incendie et de seours), sous la conduite du major Favero, achevaient de sécuriser les sous-sols du 8, rue des Battoirs, à Plainpalais. Un feu de containers s’était déclaré peu après 19h30. Une forte fumée avait inquiété les habitants. Six véhicules des pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre le feu avant de ventiler les parkings et sous-sols. Aucun blessé n’est à déplorer.