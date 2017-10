Un contrôle d’identité dégénère au centre-ville

La literie d’un homme vivant dans la rue: deux cartons pliés et deux coussins rouges de seconde main. Ils sont rangés avec soin devant l’entrée en chantier de l’ancien H&M le long de la rue de la Rôtisserie, à l’angle de la rue de la Madeleine. L’homme est d’origine roumaine et a ses habitudes nocturnes dans le centre-ville commercial. Vendredi soir, peu avant 19h, au moment de la fermeture des magasins, il s’apprête à installer son bivouac pour la nuit. Son intention de dormir à cet endroit lui vaut d’être contrôlé par les agents municipaux qui font leur ronde dans le secteur.

Son bivouac pour la nuit - Photo: DR

L’homme n’apprécie pas le dérangement. Il se rebiffe contre le contrôle, insulte ses contradicteurs, fouille ses affaires et en sort une bouteille d’alcool à brûler qu’il brandit tout en se déplaçant. Le voici devant l’entrée du nouvel H&M, pile en face du 3, rue du Marché. Sa colère redouble, il asperge le sol avec du liquide inflammable, avant d’y mettre le feu. Les agents de la police municipale (APM) se jettent alors sur lui, le plaquent au sol et le maîtrisent.

Gros déploiement

Aux huit APM présents au plus fort de l’interpellation s’ajoutent deux patrouilles de la police cantonale appelées en renfort, une tonne-pompe, cinq pompiers et l’officier de direction du SIS, sans compter une ambulance et le SMUR.

Gros déploiement pour un seul homme, devant de nombreux témoins qui, comme à chaque fois, filment et commentent ce qu’il voient en direct. Certains disent que l’individu a tenté de se mettre le feu, que la scène de rue était comparable à une tentative d’immolation. Tout en confirmant le déroulement des faits, la porte-parole de la police genevoise, Joanna Matta, précise qu’il s’agissait «davantage d’un geste de rage qu’une réelle volonté de s’immoler.»

Blessures légères

Elle ajoute: «L’homme contrôlé a été acheminé en ambulance à l’hôpital. Il s’en tire avec des blessures légères.» Brûlures superficielles, les voies respiratoires n’ont heureusement pas été touchées. Les multiples couches d’habits pour résister contre le froid ont fait leur travail protecteur.

Reste l’image publique d’un contrôle d’identité qui dégénère, d’une interpellation impliquant huit agents et un SDF. Deux jours après leurs portes ouvertes, les APM sont en démonstration de force dans la ville. (TDG)