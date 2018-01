Un conseiller municipal MCG porte plainte pour diffamation contre treize de ses collègues

«J’ai été traîné dans la boue, cloué au pilori sans le moindre procès», estime le conseiller municipal MCG en Ville de Genève Laurent Leisi. C’est donc pour «défendre son honneur et son éthique» qu’il a déposé une plainte pénale pour diffamation à l’encontre de treize conseillers municipaux de l’Alternative. Il leur reproche d’avoir soutenu le 27 septembre un projet de résolution intitulé «Pas d’homophobie au Conseil municipal», condamnant «les termes homophobes employés publiquement par Laurent Leisi».

L’histoire démarre au début de septembre. À l’occasion du décès de l’homme d’affaires français Pierre Bergé, ex-compagnon d’Yves Saint Laurent, l’élu MCG publie un statut Facebook dans lequel il invite à fêter cet événement comme étant un «bienfait pour l’humanité». Et de qualifier le défunt de «pornocrate avéré» ou encore de «libérateur de l’expression pédophile».

De quoi entraîner de multiples réactions. Les associations lesbiennes, gays, bisexuelles et trans condamnent ces «propos injurieux et homophobes». Et manifestent leur colère le 13 septembre devant l’Hôtel de Ville, allant jusqu’à présenter Laurent Leisi sous les traits d’Adolf Hitler.

Le bureau du Municipal, estimant qu’il n’est pas de son ressort de se positionner sur des propos diffusés hors de son enceinte, ne sanctionne pas l’élu MCG. S’ensuit le projet de résolution portée par la gauche. De son côté, la présidente du MCG, Ana Roch, explique que le parti «surveille» les publications de ce membre très actif sur les réseaux sociaux. Puis conteste le caractère homophobe de sa prose.

«Soupçons de pédophilie»

Tel est l’un des arguments avancés par Laurent Leisi, assisté par Me Daniel Meyer. «Mes propos attaquaient Pierre Bergé en tant que mondialiste virulent, ainsi que sur les soupçons de pédophilie qui pesaient sur lui», déclare le conseiller municipal. La plainte revient sur la définition de terme «pornocrate», soit une «personne qui fait du plaisir, de la jouissance, sa règle de vie» ou, citant le site Internet du Larousse, «une personne qui fait le commerce de la pornographie».

Il argumente l’usage de ce terme en faisant référence à l’ouvrage de Fabrice Thomas Saint Laurent et moi ou encore en indiquant que «Pierre Bergé a fait rééditer La vilaine Lulu d’Yves Saint Laurent (ndlr: une bande dessinée pour adultes datant de 1967).» Enfin, le plaignant va plus loin en fustigeant le texte parlementaire, «qui prétend que la pédophilie serait une orientation sexuelle. Ce qui me semble choquant.» La plainte est désormais entre les mains du Ministère public.

(TDG)