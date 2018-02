Un concours vole dans les plumes des nantis

Hésitant «entre rire ou pleurer» en lisant l’édition d’hier de ce journal faisant état de la fuite de certains gros contribuables, Ensemble à Gauche (EàG) a choisi le parti de la dérision. Cette formation politique lance, «afin d’alléger la souffrance des riches dans un canton si hostile», un concours Facebook proposant à dix habitants du canton d’échanger leur situation avec celle d’un multimillionnaire.

«Toutes les personnes qui rêvent de conduire des Ferrari en or, de se gaver de caviar et de boire du champagne par intraveineuse peuvent participer», souligne avec humour Jean Burgermeister, candidat EàG au Conseil d’État. La bannière de la formation politique côtoie pour l’occasion une Ferrari en or massif.

Dans un communiqué, EàG rappelle plus sérieusement défendre «une suppression du bouclier fiscal et un relèvement de l’imposition des hauts revenus».

Mais ne faut-il pas créer d’abord de la richesse avant de la redistribuer? «Tout le monde produit de la richesse, et avant tout les travailleurs, répond le candidat d’EàG. La richesse est créée par le travail et non par le capital.»

Jean Burgermeister ne s’affole par ailleurs pas du départ de ces contribuables aisés. Et il ne craint pas non plus que des entreprises quittent le canton, dans le cadre de la sensible question de la réforme PF17, jugée prioritaire par le conseiller d’État Serge Dal Busco (lire ci-contre). EàG défend une ponction de 16%, qu’elle juge déjà très basse. À titre de comparaison, Vaud tient coûte que coûte à introduire dès 2019 son nouveau taux d’imposition des bénéfices, qui passera de 20,95% à 13,79%.

La participation au concours est possible jusqu’au 21 février sur le mur Facebook d’EàG. Un tirage au sort sera effectué le 22 février à midi. La liste des dix gagnants sera transmise au «Lobby des riches», récemment créé par le député Ronald Zacharias. Qui sera invité à désigner en retour dix contribuables fortunés acceptant l’échange.

(TDG)