Un chauffard ivre blesse grièvement une scootériste

À l’heure où les magasins ferment et où les gens rentrent chez eux. Mercredi 24 octobre, en début de soirée, sur la route de Meyrin, après Balexert. Un individu roule en direction de l’aéroport. À la hauteur du numéro 105, il décide subitement de se déplacer sur la voie de droite, sans aucun égard pour les autres usagers de la route. Manœuvre aléatoire et dangereuse, au cours de laquelle il percute avec l’arrière de son propre véhicule l’aile gauche d’une autre voiture qui circule normalement sur la voie de droite.

Suite au choc, l’intéressé heurte un scooter qui circule devant la voiture qu’il vient de toucher. La conductrice du deux-roues chute sur la chaussée et se blesse grièvement. Son scooter glisse sur plusieurs mètres et termine sa course contre deux véhicules garés sur le côté droit de la route.

Des témoins, nombreux à cette heure-là, se précipitent pour porter secours à la victime, tout en composant le 144. Ambulance et cardiomobile se rendent sur place. C’est grave. La police aussi est présente. Elle a du travail. Le fautif toise tout le monde, pompiers compris, arrivés avec leur véhicule pionnier, sans prendre la mesure de l’accident qu’il vient de provoquer. Il conteste, finit par devoir être interpellé. Rien n’y change: il tente de frapper, insulte et menace de mort les policiers.

Il est amené, non sans mal, au poste, tout en présentant des signes évidents d’ébriété. Le test d’alcoolémie se révèle positif. Toujours très agité, le prévenu reconnaît avoir pris le volant après avoir consommé de l’alcool. En revanche, précise le communiqué de la police genevoise, il nie avoir causé un accident. Il a été mis à la disposition du Ministère public.

Sur place, la police a dû relever jusque dans ses moindres détails les circonstances exactes de cet accident aux conséquences dramatiques. Exactement comme elle l’a fait samedi soir sur le pont de la Coulouvrenière, suite à l’accident provoqué par l’un des chauffards du week-end.

Pendant plus d’une heure, la chaussée de la route de Meyrin située à la hauteur des Avanchets, a été bouclée à la circulation, générant d’importants bouchons dans le secteur. Le prévenu est âgé de 35 ans, originaire de Sierra Leone et domicilié à Meyrin. (TDG)