Un champ transformé en dépôt de gravats à Satigny? C'est non

Pas touche aux terres agricoles, la loi est stricte. Deux propriétaires de Satigny viennent d’en faire l’expérience. Ces derniers, associés avec les Gravières d’Epeisses, souhaitaient créer une grande décharge de gravats de chantier sur leurs terres. L’État a refusé ce projet et la justice a confirmé en décembre cette décision.

Le projet était important. Il devait s’étendre sur un champ de 24 hectares bordant le CERN et la frontière, en contrebas du hameau de Bourdigny-Dessus. Il aurait pu engloutir 730 000 m3 de matériaux d’excavation non pollués en provenance des chantiers genevois. En général, le m3 de remblais est payé 5 francs à l’exploitant.

Pour les propriétaires, Guy et Anne Revaclier, cette dernière étant conseillère administrative à Satigny, ainsi que pour les Gravières d’Epeisses, l’opération aurait permis de remédier à la situation critique en matière de dépôt de gravats dans le canton. Elle aurait aussi amélioré le relief du terrain, dont le système de drainage, déficient, supportait mal les averses. De quoi faciliter, selon eux, l’exploitation des terres.

Saisis en 2016, la plupart des services de l’État ont émis des préavis défavorables. Notamment la Direction de l’agriculture et de la nature ainsi que les services de l’environnement et des sols. Pour ces derniers, ce remblayage n’était pas nécessaire étant donné l’excellente qualité des terres et d’autres moyens, moins importants, permettaient de résoudre les problèmes de drainage. On n’avait donc pas affaire à une opération d’amélioration foncière. Surtout, l’administration a relevé que ces terrains ne figuraient pas dans le plan directeur des décharges contrôlées, à l’époque en cours d’élaboration.

Fort de ces avis négatifs, l’État a refusé le projet. Non sans accompagner sa décision d’une facture salée au titre d’émoluments, soit 23 840 francs. Saisi d’un recours, le Tribunal administratif de première instance a confirmé le refus de l’État. La Cour de justice a tranché dans le même sens.

Le canton est confronté à un sévère manque de place pour entreposer les déchets de chantiers non pollués. Pour y remédier, l’État a adopté en 2017 un plan directeur qui a identifié quatorze sites de remblayage, dont deux à Satigny. La commune s’est opposée à ces deux sites, notamment pour des questions de trafic. En revanche, elle a émis un avis favorable au projet de Bourdigny, peut-être car les accès camions, prenant par la France, évitaient la commune.

Guy Revaclier ne sait pas encore s’il va recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour. Nous n’avons pas réussi à joindre Anne Revaclier. (TDG)