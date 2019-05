Un bus genevois pour sauver la planète

Il mesure 18 mètres, pèse plus de 10 tonnes et arbore des dessins d’arbres, de sangliers ou de marmottes. Lui, c’est le Sustainabus. Un véhicule, identique à ceux utilisés par les TPG, transformé en exposition ambulante. Dans l’habitacle, les sièges à carreaux ont laissé la place à des maquettes interactives, des bacs remplis de fleurs ou des carottes en peluche. Même l’habituel sol gris a disparu, remplacé par une moquette fabriquée à base de PET recyclé. Rien de plus normal pour un bus dont la vocation est de sensibiliser les Genevois au développement durable en leur faisant découvrir les différentes initiatives régionales existantes.

La Fondation Earth Focus (qui émane de la disparue Fondation Bellerive du prince Sadruddin Aga Khan) se trouve à l’origine de cette initiative unique en Suisse romande. «Nous voulions lancer un projet à l’échelle de la région afin de faire découvrir aux gens ce qu’est réellement le développement durable, soit une façon d’organiser la société de manière à lui permettre de mieux vivre sur le long terme», indique Adrien Oleszkiewicz, en charge de ce projet.

Ateliers interactifs

Si l’exposition a comme point de départ les 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, elle se base avant tout sur des exemples genevois. «Pour certaines personnes, ces ODD peuvent sembler abstraits ou difficilement atteignables, explique le responsable. Nous voulions donc montrer qu’il est possible d’agir concrètement près de chez nous et que de nombreuses personnes le font déjà.» Afin de rendre cette thématique plus concrète, quatre ateliers jalonnent la visite: le premier est dédié aux économies d’énergie, le deuxième à la réintroduction de la nature en ville, le troisième à la promotion de l’agriculture locale et le dernier à la gestion des déchets.

Le visiteur pourra ainsi tenter de baisser la consommation électrique d’une maison en manipulant des objets et prises dans différentes pièces, découvrir les animaux nocturnes du canton et la problématique de la pollution lumineuse, remplir un panier de légumes et de fruits issus de l’agriculture locale ou encore mettre des déchets dans les poubelles qui leur sont destinées. À chaque étape, le dispositif présente les particularités de la région genevoise et les différentes initiatives en cours dans le canton. Afin de réaliser les contenus informatifs, la Fondation Earth Focus a bénéficié de l’aide des spécialistes des Services industriels genevois, du Muséum d’histoire naturelle, de l’Opage, de l’Union maraîchère ainsi que du Service de géologie, sols et déchets du Canton.

Se rendre dans les écoles

Subventionné par la Loterie Romande, plusieurs fondations privées et une dizaine de communes genevoises, ce projet a nécessité une année de travail. Après s’être parqué au Salons des inventions et à celui du livre, il vient de s’installer pour dix jours dans la cour de l’Institut international Notre-Dame du Lac à Cologny. «Dès la rentrée 2019, nous espérons pouvoir nous rendre dans les écoles primaires du canton tout en continuant de participer à des manifestations les week-ends afin de toucher un large public», se réjouit Adrien Oleszkiewicz. À terme, l’association vise au minimum 10 000 visiteurs par an. Elle espère que ces derniers repartiront du bus en étant devenus de véritables acteurs du développement durable.

(TDG)