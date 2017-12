Un bureau de change braqué peu avant l'heure de fermeture

L'histoire se répète pour ce kiosque faisant office de bureau de change rue de Genève, à Thônex. Vendredi peu avant 19h, soit à quelques minutes de la fermeture du commerce, deux hommes encagoulés font irruption. «Ils ont sorti une arme de poing et menacé l'employée», raconte son patron. Le duo se fait remettre «une certaine somme» et prend la fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête, «ils sont partis à pied», indique Jean-Claude Cantiello, porte-parole de la police cantonale. L'alarme transfrontalière a été déclenchée comme à l'accoutumée lorsqu'un crime est commis à proximité de la frontière. Les premières recherches n'ont pas encore permis d'interpeller les fuyards.

Ce bureau de change situé à deux pas de la douane de Moillesulaz est régulièrement pris pour cible par des bandits. Combien de brigandages a-t-il subi? «Je ne sais plus», soupire le propriétaire. Au téléphone, il se remémore à mi-voix les assauts successifs. «Cela doit être le sixième.» La personne qui tenait la caisse au moment de l'attaque n'est pas blessée, «mais elle est choquée», confie son collègue derrière la caisse ce samedi. «Elle est passée aujourd'hui pour dire bonjour et me donner de ses nouvelles. On a un peu discuté, ça avait l'air d'aller, mais ça remue.»

Hier soir, la brigade de police technique et scientifique a procédé aux recherches de traces. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Le propriétaire du bureau de change se veut patient. «A chaque fois, ils ont été arrêtés.»

(TDG)