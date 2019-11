Un budget 2020 revu à la baisse accepté par l'Entente et le MCG

La Commission des finances du Grand Conseil a accepté, mercredi en fin de journée, le projet de budget 2020 du Canton. Ce sont les huit commissaires PLR, PDC et MCG qui l'ont accepté, alors que les six représentants de la gauche l'ont refusé et que celui de l'UDC s'est abstenu. Le déficit n'a que légèrement diminué puisqu'il est de 584,5 millions de francs. Dans le projet de budget du Conseil d'État, l'excédent de charge atteignait 590 millions.

Cette réduction relativement modeste du déficit cache toutefois des modifications assez importantes, mais avec des effets inverses sur le résultat final. C'est ainsi que la majorité a décidé de ne pas supprimer en 2020 le versement de l'annuité à la fonction publique comme le demandait le Conseil d'État. Le supplément de charge est de plus de 40 millions de francs.

Suppression de nouveaux postes

Dès lors, l'Entente et le MCG ont dû considérablement tailler dans d'autres rubriques pour faire revenir le déficit à son niveau antérieur. Si les détails ne sont pas encore disponibles, il ne fait guère de doute que les 420 postes supplémentaires demandés par le gouvernement auront été fortement diminué.

Dans un communiqué diffusé mercredi soir, Ensemble à Gauche (EàG) a annoncé que ses élus s'opposeraient à ce budget. Selon la gauche de la gauche, le déficit était programmé en raison des pertes fiscales liées à RFFA, de l'augmentation des subsides d'assurance maladie et de la recapitalisation de la caisse de prévoyance de l'État.

Belle bagarre en vue

Or ces réformes étaient soutenues par la droite, «qui avait promis que les pertes fiscales n'engendreraient aucune coupe dans les prestations à la population, écrit EàG. Mais, aujourd'hui, elle a choisi de le faire payer à la population en sabrant dans des prestations essentielles.»

Le Grand Conseil débattra du budget lors de la session du 12 et 13 décembre. Le rapport de majorité sera assuré par le PDC Jean-Luc Forni. Trois rapports de minorité sont annoncés: ceux de Caroline Marti (PS), de Jean Burgermeister (EàG) et de Mathias Buschbeck (V).