Un boîtier permet d’enseigner dans des zones de crise privées d'internet et d'électricité

Comment enseigner au plus grand nombre sans connexion internet ni réseau électrique? Sous nos latitudes, la question paraît incongrue. Mais dans des zones de guerre, des camps de réfugiés ou des régions frappées par des catastrophes, elle a du sens.

Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) ont trouvé une solution. Ils ont développé un petit boîtier qui génère de lui-même un réseau sans fil. Chacun peut alors s’y connecter, même avec un simple smartphone.

Taille mini, technologie maxi

Baptisé Beekee Box, l’appareil est constitué d’une coque en plastique recyclable, d’un micro-ordinateur et d’un module de batterie. Il se décline en taille mini: 10 cm de haut, 6,5 cm de large pour un poids de 250 grammes. Mais question technologie, c’est du lourd! Il peut contenir jusqu’à 256 Go de données pour une autonomie d’environ trois heures, voire plus de dix heures avec une batterie externe rechargeable notamment grâce à l’énergie solaire.

Il génère son propre réseau sans fil

Comment ça marche? Depuis son ordinateur, l’enseignant dépose dans la Beekee Box le matériel pédagogique dont il a besoin, puis il l’emporte avec lui partout dans le monde, explique l’UNIGE dans un communiqué.

L’utilisateur, lui, va s’y connecter directement via son smartphone, par exemple. «C’est comme s’il naviguait sur la plateforme pédagogique en étant sur le web, tout en ne dépendant ni d’internet ni du réseau électrique», indique Vincent Widmer, chercheur en technologie de formation et apprentissage de l’UNIGE et concepteur de la Beekee Box. «Toute personne connectée peut alors suivre des parcours de formation complets, effectuer des évaluations, interagir avec ses pairs ou encore accéder à des documents.»

Test grandeur nature

Un test est actuellement effectué dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, dans le cadre d’un programme de l’UNIGE visant à permettre à des réfugiés de suivre des cours universitaires. Ce camp de 190 000 personnes, où les déplacements sont difficiles, voire dangereux, ne dispose que de douze ordinateurs, mais la majorité des réfugiés possède un téléphone portable et peut donc se servir de la Beekee Box.

Le petit boîtier peut aussi servir lors de situations de crise sanitaire, telle l’épidémie d’Ebola au Congo. «Nous travaillons actuellement avec Médecins sans frontières, afin d’aider les praticiens à dispenser des formations sur la gestion de crise et à transmettre aux soignants sur place des guides médicaux récents», précise Vincent Widmer.

Il faut compter moins de dix heures pour fabriquer une Beekee Box. Son coût matériel avoisine 150 francs, précise l’UNIGE. (TDG)