Un bail précaire peut constituer une fraude

Le Tribunal fédéral (TF) vient de rendre une décision importante pour les locataires genevois. Dans un arrêt récent, les juges de Mon-Repos portent un coup aux baux précaires. Ils estiment que l’absence de motif valable pour conclure un bail à durée déterminée, conjuguée à la pénurie de logements existant à Genève, peut carrément constituer une fraude. «C’est une très belle avancée pour les locataires, qui attendaient cet arrêt depuis plusieurs années», commente Me Christian Dandrès, avocat de l’Association de défense des locataires (ASLOCA).

Les juges de Mon-Repos se sont en effet penchés sur l’affaire d’un de ses clients, Pascal, dont l’appartement, un quatre-pièces et demi aux Eaux-Vives, a été rénové avant son emménagement. Conformément à la loi genevoise, son loyer a d’abord été fixé par l’État pendant trois ans, à près de 1300 francs par mois hors charges, avant de repasser en loyer libre, au prix du marché. Pascal savait que le montant de son loyer serait alors augmenté. Mais il a été tout de même surpris de le voir grimper à 2400 francs mensuels dès la quatrième année. Le propriétaire de son logement, une filiale d’un grand assureur alémanique, proposait un bail à durée déterminée de quatre à cinq ans, avec un loyer progressif.

Ce système de bail à terme fixe, note le TF, peut décourager le locataire de contester le loyer majoré, de peur que son contrat ne soit pas prolongé. En outre le propriétaire n’avance pas de motif particulier pour justifier la conclusion d’un tel bail. Le TF considère que cette manière de faire est une fraude à la loi. Le contrat de Pascal devra donc devenir un bail à durée indéterminée.

Rendre le locataire «docile»

La conclusion d’un ou plusieurs baux à durée déterminée est en principe licite. Il revient au locataire de prouver qu’il s’agit d’une fraude à la loi. On peut parler de fraude lorsque la durée brève du contrat vise exclusivement à pousser le locataire à renoncer à faire valoir ses droits. Et l’incite «à se montrer docile», selon les termes du TF. Il ne se risquera ainsi peut-être pas à contester son loyer initial, une hausse de loyer ou encore un décompte de chauffage.

L’arrêt récent de la Haute Cour laisse au locataire l’obligation de prouver la fraude. Mais, puisque «démontrer l’intention frauduleuse confine souvent à l’impossible», le TF souligne que «le juge peut se contenter d’une vraisemblance prépondérante et inviter le bailleur à collaborer» en exposant ses raisons.

Pénurie notoire

Les juges rappellent «la situation de pénurie notoire existant sur le marché du logement en ville de Genève. Et concluent que, dans ce contexte, l’absence de motif plausible de la part d’un bailleur pour proposer un bail à durée déterminée peut conduire à admettre qu’il s’agit d’une fraude à la loi.

En l’occurrence, l’avocat du propriétaire, Me Jean-François Marti, avait effectivement déclaré en cours de procédure qu’«il n’y a pas de motif particulier pour avoir conclu un bail de durée déterminée, c’est la loi qui le permet sans avoir à motiver ce choix.» Désormais, ce ne sera plus forcément vrai dans tous les cas.

C’est un cas très particulier et je ne suis pas sûr de comprendre le raisonnement du Tribunal fédéral pour arriver à ce résultat… Christophe Aumeunier, Secrétaire général de la Chambre immobilière genevoise

Ce contrat court ne correspondait à aucun intérêt du locataire. Pascal, s’il avait eu le choix, aurait opté pour un bail de durée indéterminée, car il avait déjà attendu un an pour cet appartement et en avait besoin afin de recevoir ses enfants vu qu’il était en pleine séparation. «Je n’avais plus le choix, j’étais dans l’urgence», nous explique-t-il.

Une pratique genevoise

Selon les juges de Mon Repos, le fait même que le locataire ne veuille pas d’un bail à durée déterminée est déjà «un élément pertinent dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances». Et les baux de ce type correspondaient apparemment à une pratique systématique de la régie concernée.

«Le bailleur devra désormais collaborer et rendre plausible son motif, analyse l’avocat de l’ASLOCA, Christian Dandrès. Cette parade est très fréquente en pratique, cela fait une dizaine d’années que ces contrats à terme fixe sont apparus en particulier pour les appartements qui subissent des travaux et dont les loyers sont ensuite contrôlés. Cette pratique est née à Genève, elle n’a pas été importée d’outre-Sarine.»

Il conseille donc à tous les locataires concernés de, non seulement contester le loyer initial, mais aussi la durée déterminée. «Il ne faut pas hésiter, témoigne Pascal. C’est une espèce de tyrannie des propriétaires et des régies qui abusent de la pénurie de logements dans le canton.»

Côté perdant, Me Jean-François Marti n’a pas souhaité répondre à nos questions, mais nous a transmis une réaction par écrit: «cette décision met à mal la liberté contractuelle, principe cardinal de notre droit des contrats. Il ne s’agit toutefois pas d’un arrêt de principe; c’est essentiellement la situation toute particulière du locataire qui a été prise en compte.»

Interrogés sur la portée de cette décision du TF, les milieux immobiliers réagissent. Cet arrêt laisse dubitatif Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière (association de propriétaires). «C’est un cas très particulier et je ne suis pas sûr de comprendre le raisonnement du Tribunal fédéral pour arriver à ce résultat. L’argumentation ne me semble pas très solide. Surtout qu’il ne s’agit pas d’un enchaînement de baux à durée déterminée. Dans cette histoire on est au stade du premier bail.» Selon lui, de manière générale, plus les durées des baux sont courtes, plus le nombre de baux à conclure est grand. «Ce qui augmente d’autant le risque que certains loyers initiaux soient contestés».

L’arrêt n’est pas très «explicite» estime aussi Philippe Angelozzi, secrétaire générale de l ‘Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI), qui représente notamment les intérêts des régies. J’ai l’impression que le fait que le loyer a été jugé abusif dès la quatrième année a joué un rôle. Il est vrai que les baux à durée déterminée sont une tendance de ces dernières années, par ailleurs autorisés par la loi comme le rappelle le Tribunal fédéral. Mais plus on construira de logements, plus cette tendance s’inversera, donc soutenons la production.»

Arrêt 4A_598/2018

