Un avocat suspecté d’avoir détourné 1,3 million de francs

Un avocat genevois se retrouve aujourd’hui dans de beaux draps. L’homme, qui a déjà eu maille à partir avec la justice pénale par le passé, replonge une nouvelle fois. Cette fois pour une affaire d’abus de confiance. Interpellé l’an dernier, l’homme se retrouve aujourd’hui suspecté d’avoir grugé huit personnes. À ce stade, cinq d’entre elles ont pris des avocats et se sont portées parties plaignantes dans cette procédure. Le dommage total, qui représente de l’argent détourné, avoisine 1,3 million de francs.

Qui sont les victimes des agissements de l’homme de loi déchu? Il s’agit le plus souvent de ses clients, notamment un régisseur, un médecin de la place et un rentier. Mais un de ses confrères genevois a également perdu des plumes en travaillant dans son étude. Suite à l’intervention du premier procureur Stéphane Grodecki, en charge du dossier, le prévenu se retrouve désormais interdit d’exercer sa profession. Une mesure qui lui a été signifiée par le magistrat en lieu et place d’une mise en détention à Champ-Dollon.

«Il avait des problèmes financiers, soutient un proche du suspect. Avant d’être appréhendé, il avait écrit une lettre à ses avocats l’été dernier pour dire qu’il allait poser les plaques. Il a spontanément annoncé l’an passé sa situation au Ministère public et a été entendu par ce dernier. Le Tribunal des mesures de contrainte l’a relâché le jour même en ratifiant qu’il ne pourrait désormais plus exercer sa profession. Suite à l’intervention du Parquet, le prévenu a accepté de renoncer à exercer sa profession, si bien que son arrestation n’a pas été jugée opportune à l’issue de sa première audition.» Selon les premiers éléments de l’enquête ouverte en juillet 2017, l’homme, croulant alors sous les dettes, s’est prêté à la cavalerie, un terme qui revient souvent dans les affaires d’abus de confiance: il a collecté de nouveaux fonds pour rembourser d’autres personnes lui ayant confié de l’argent.

Prenons les cas de chaque plaignant. L’un d’eux avait remis plusieurs centaines de milliers de francs à l’avocat. Ce dernier avait pour mission de verser régulièrement des montants à l’Office des poursuites et des faillites pour éviter une vente forcée d’un bien immobilier de son client. Comme cela n’a jamais été fait, l’immeuble a été cédé aux enchères. À un bien mauvais prix pour la victime, défendue par Me Philippe Juvet. Quant à l’avocat grugé par le prévenu, il a travaillé plusieurs années avec lui. Un lien de confiance, de respect et d’amitié existait visiblement entre les deux hommes. Sans trop s’inquiéter, le plaignant versait donc régulièrement honoraires et provisions de ses clients sur le compte du suspect. Ce dernier est soupçonné d’avoir allégrement puisé dans ces fonds qui ne lui étaient pas destinés. Son confrère, aujourd’hui plaignant et défendu par Me Robert Assaël, aurait hésité avant de porter plainte pour des faits ayant débuté en 2015. Après avoir longtemps espéré un remboursement, il s’est finalement décidé à dénoncer les faits à la justice.

Une femme, soutenue par Me Nicolas Béguin, a également vu fondre quelques substantielles économies (environ 250 000 francs). Cette ancienne cliente du prévenu est ainsi venue gonfler les rangs des parties plaignantes. Il en est de même pour un professionnel de l’immobilier actif en Suisse romande, représenté par Me Vadim Harych. Ce régisseur aurait confié 150 000 francs à l’avocat. Dans le jargon, on appelle cela un «porté fort», soit une sorte de garantie en vue d’effectuer une opération immobilière. Une fois cet argent versé sur son compte, l’avocat se serait là encore servi. Sans l’aval de son client.

Un ancien mandant du prévenu, épaulé par Me Brice Van Erbs, déclare avoir également perdu plus de 100 000 francs dans cette affaire. Le suspect aurait détourné de l’argent qui devait revenir à la victime qui venait d’obtenir gain de cause en justice après un accident. Enfin, récemment, trois autres personnes se sont jointes à la procédure. Ces parties lésées, dont des avocats français, n’ont pas sollicité l’aide d’un avocat. Les représentants des parties plaignantes se refusent à tout commentaire. (TDG)